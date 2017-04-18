﻿رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي يقدم مشاريع لدعم النظام السوري وإنتاج عربات حربية تدار عن بُعد

دمشق ـ «القدس العربي»: كشف رئيس غرفة صناعة حلب وعضو مجلس الشعب، فارس الشهابي، عبر صفحته الشخصية، بمناسبة «عيد جلاء المستعمر الفرنسي» عن سوريا، عن مشاريع تطويرية لدى غرفة صناعة حلب، وإنتاج عربات حربية صغيرة، لمساندة النظام في حربه على الشعب السوري.

وقال عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يوم الاثنين 17 نيسان/ابريل، بدأنا بإنتاج عربات حربية صغيرة متعددة الاستخدامات تدار عن بعد (روبوت)، مضيفاً ان «الكشف عن أحد أهم المشاريع التطويرية في غرفة الصناعة، المستمرة منذ عام تقريبًا، يأتي بمناسبة عيد الجلاء».

وأظهرت الصور التي نشرها الشهابي عربة خشبية صغيرة وقد ثبت عليها رشاش حربي من طراز (بي كي سي) إضافة إلى مدرعات صغيرة تحمل قاذف «آر بي جي» معتبراً المشروع الذي قد بدأ منذ عام تقريباً، في ظل الثورة السورية «تحت القصف والحصار»، قد تم بمبادرة شخصية منه، دون علم أو مساعدة أحد، مشيراً إلى أن الفكرة والتمويل والتنفيذ هي من غرفة صناعة حلب، على أن يتم تسليم المشروع للنظام السوري في وقت قريب، معبراً عن امتنانه لقوات النظام ومقدماً لهم المشروع كـ «أقل ما نقدمه لأجل مدينتنا ولأجل وطننا ولأجل جيشنا.. وهكذا تنتقم حلب لما جرى لها وتنتقم سوريا لشهدائها» حسب تعبيره.

وحرص الشهابي منذ اندلاع الثورة السورية على الحض على قتل كل من ينادي بالحرية أو اسقاط النظام، وسجلت سنوات الثورة الست، تاريخاً أسود للشهابي لدى معارضي النظام، وخاصة بعد تمويله لميليشيات محلية في محافظة حلب، وتكريس غرفة الصناعة التي يترأسها في دعم قوات النظام السوري، وتقديم المواد الأدوية والمساعدات لهم.

وكان رجل الأعمال السوري المقرب من النظام، فارس الشهابي، والمعروف بتأييده لأعمال العنف ضد المدنيين والأهالي وأحد أهم أذرعه الاقتصادية في محافظة حلب، أول من أكد عبر حسابه الشخصي، دعمه للعميد الطيار محمد يوسف حاصوري الذي قصف خان شيخون، وسبب مجزرة الكيميائي، ونشر صور تكريم الطيار من قبل رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش، بعد أداء مهمته في قتل المدنيين، حيث أشادت رئاسة هيئة الأركان بدور قادة وضباط قاعدة الشعيرات العسكرية بريف حمص، خلال زيارة قام بها رئيس الهيئة العماد علي عبد الله أيوب كرّم خلالها العميد الطيار محمد يوسف حاصوري قائد سرب طائرات سوخوي22 في مطار الشعيرات العسكري.