﻿قيادي في حماس يؤكد معرفة منفذي عملية اغتيال فقها

غزة – «القدس العربي»: كشف الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن أن أجهزة الأمن في قطاع غزة، تمكنت من كشف ملابسات عملية اغتيال الأسير المحرر مازن فقها، الذي اغتيل في القطاع قبل عدة أسابيع.

وقال الحية خلال رده على سؤال حول آخر تطورات الملف، أثناء مؤتمر صحافي في مدينة غزة، أن الأجهزة الأمنية في غزة استطاعت الإحاطة بملف اغتيال القائد القسامي مازن فقها.

وأشار إلى أنه يوجد بين يدي أجهزة الأمن «وثائق وأشخاص»، وأنها تلاحق من تبقى من القتلة.

وقال إن أجهزة الأمن تلاحق من تبقى من المشاركين في العملية «حتى يصبح كل القتلة في قبضة الأجهزة الأمنية». وأثنى على عمل الأجهزة الأمنية في غزة التي قال إنها «استطاعت أن تحيط بمسرح الجريمة وبمكوناتها كافة». وأضاف «لسنا في عجلة، ونترك الأمر لجهات الاختصاص حتى يصبح القتلة والمتورطون كافة في يد الأجهزة الأمنية وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم العادل».

ولم يعط الحية المزيد من التفاصيل حول هذا الملف، لكنه جدد التأكيد على أن إسرائيل هي من تقف وراء عملية الاغتيال.

وكان الشهيد فقها قد اغتيل مساء يوم 24 مارس/ آذار من الشهر الماضي برصاصات عدة أصابت رأسه وصدره، أسفل البناية التي يقطنها والواقعة في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وتفرض أجهزة الأمن في القطاع سرية كبيرة على عمليات التحقيق، ولجأت النيابة في غزة عقب عملية الاغتيال بحظر النشر حول الملف.