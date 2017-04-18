﻿مخاوف شعبية أمريكية من مواجهة نووية مع كوريا الشمالية

واشنطن ـ «القدس العربي»: تناول البرنامج الكوميدي الشهير «ساترداي نايت لايف» الأزمة النووية مع كوريا الشمالية بطريقة طريفة للغاية ولكنها تعكس حالة من التوتر والقلق تسود الولايات المتحدة إذ قال الممثل اليك بالدوين، مازحا، وهو يقوم بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الأزمة ستنتهى اليوم، وفي وقت لاحق، وقالت الممثلة ميلسيا مكارثي وهي تلعب دور السكرتير الصحافي للبيت الأبيض سبايسران «ان الرئيس سيقصف كوريا الشمالية هذه الليلة، ولذلك يجب على الناس تناول الكثير من الحلوى ».

وتبدو التعليقات الساخرة في برامج «التوك شو» حول الأزمة في وقت متأخر من الليل وكان المشكلة ستختفى في الصباح الباكر ولكن التعليقات الجادة الصادمة التى ينشرها ترامب في المساء حول الازمة تشيرالى ان الرجل « يبحث عن المتاعب» وهو بالتاكيد لا يتورع عن التهديد مثل القول: «ان القيادة الصينية ستحاول حل الازمة مع كوريا الشمالية ولكن، إذا لم تتمكن من فعل ذلك، فان الولايات المتحدة ستنهى الازمة على طريقتها بالتعاون مع حلفاءها».

وسادت مشاعر من القلق في الولايات المتحدة بشأن أستخدام الاسلحة النووية بعد ان زادت حدة تصريحات ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للتقلبات في شبه الجزيرة الكورية حيث اثارت تعليقات ترامب المتكررة حول دعمه الكامل لتطوير وتوسيع القوة النووية المخاوف من تطور الاحداث لاقترانها بخطاب عدواني متزايد لكوريا الشمالية.

وقال الكسندر بيل، مدير السياسات في «مركز الحد من التسلح وعدم انتشار الاسلحة النووية»، انه يمكن رؤية دائرة من القلق بسبب اجراء كوريا الشمالية المزيد من الاختبارات ولكن القلق الحقيقي يكمن في ان ادارة ترامب لديها نهج مختلف للتعامل مع كوريا الشمالية، وقد تزايد التوتر مع كوريا الشمالية بعد ان اظهرت صور الاقمار الصناعية دلائل تشير إلى البلاد تستعد لاختبارها النووي السادس، وعلى الرغم من ان الاختبار لم يحدث بعد، في حين احتفلت كوريا الشمالية خلال عطلة نهاية الاسبوع عبر عروض عسكرية من بينها إطلاق فاشل لصاروخ أمام زعيم البلاد كيم جونغ اون، وزار مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنطقة المجردة من السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية ليعلن من هناك ان سياسة ادارة الرئيس السابق باراك أوباما «الصبر الاستراتيجي» قد وصلت إلى نهايتها.

البيت الأبيض من جهته رفض المقولات السائدة بأن تعليقات ترامب على « تويتر» قد زادت من التوتر مع كوريا الشمالية حيث صرح سبايسر: «لا اعتقد ذلك» مؤكدا أن الادارة الأمريكية قد اتخذت جميع الخطوات المناسبة والحذرة، واضاف السكرتير الصحافي للبيت الأبيض بأنه لا يتوقع ان يضع ترامب خطوطا حمراء في كوريا الشمالية، وهو بيان يبدو انه يهدف إلى تهدئة المخاوف من لجوء ترامب إلى اعمال عسكرية.

ورفض سبايسر توضيح الخطوات التى تدرسها ادارة ترامب إذا لم تكن هناك خيارات عسكرية على الطاولة، وفي الوقت نفسه، قالت كوريا الشمالية ان الولايات المتحدة تحول شبه الجزيرة الكورية إلى «أكبر نقطة ساخنة في العالم، وتخلق وضعا خطيرا قد تنشب من خلاله الحرب النووية في أى وقت».

وأجرت كوريا الشمالية اكثر من 20 تجربة صاروخية واختبارين نووين في العام الماضي، واستنتج العديد من المحللين ان الامرالذى يبعث عن القلق اثناء الحملة الانتخابية لترامب كان اصراره على القول في مقابلات متعددة على ان يكون من الصعب التنبؤ حول استخدامه للاسلحة النووية كما رفض استبعاد هذه الذخائر ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال ترامب خلال مقابلة مع كريس ماثيوز على قناة (ام سي ان بي سي) أنه سيتردد قبل استخدام السلاح النووي، ولكنه قال ،ايضا، بأنه لن يستبعد أى خيار من الطاولة بما في ذلك استخدام الاسلحة في اوروبا.

واستبعد ترامب تماما فكرة خفض الترسانات النووية في جميع انحاء العالم وهي سياسة كانت في دائرة اهتمام جميع الادارات الأمريكية السابقة، وبدلا من ذلك قال بأن الولايات المتحدة ستكون افضل حالا إذا حصلت بعض الدول على الاسلحة النووية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة لحمايتها.