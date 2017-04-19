﻿«كبار العلماء»: تشويه مناهج الأزهر تدليس وخيانة وتزييف للوعي

القاهرة ـ «القدس العربي»: شددت هيئة كبار العلماء في الأزهر في اجتماعها برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أمس الثلاثاء، على أن مناهج التعليم في الأزهر كما هي قديما وحديثا، وقالت «إنها وحدها الكفيلة بتعليم الفكر الإسلامي الصحيح، الذي ينشر السلام والاستقرار بين المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين وغيرهم، وتشهدُ على ذلك الملايين التي تخرجت في الأزهر من مصر والعالم، وكانوا – ولا يزالون – دعاة سلام وأمن وحسن جوار، ومن التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين».

يأتي ذلك ردا على الهجمة الإعلامية الشرسة التي شنها إعلاميون مصريون معروفون بتوجههم الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت هيئة كبار العلماء إن «الحقيقة التي يتنكر لها أعداء الأزهر بل أعداء الإسلام هي أن مناهج الأزهر اليوم هي نفسها مناهج الأمس التي خرجت رواد النهضة المصرية ونهضة العالم الإسلامي، بدءا من حسن العطار ومرورا بمحمد عبده والمراغي والشعراوي والغزالي، ووصولا إلى رجال الأزهر الشرفاء الأوفياء لدينهم وعلمهم وأزهرهم، والقائمين على رسالته في هذا الزمان».

وطالبت الهيئة من أسمتهم «المنكرين لضوء الشمس في وضح النهار» بأن يلتفتوا إلى المنتشرين في جميع أنحاء العالم من أبناء الأزهر، ومنهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وعلماء ومفتون ومُفكرون وأدباء وقادة للرأي العام، ويتدبروا بعقولهم كيف كان هؤلاء صمام أمن وأمان لشعوبهم وأوطانهم، وكيف كان الأزهر بركة على مصر وشعبها جعل منها قائدا للعالم الإسلامي بأسره، وقبلة علمية لأبناء المسلمين في الشرق والغرب». وشددت على أن «العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها».

وطمأنت الهيئة «المصريين جميعًا، والمسلمين كافةً حول العالم، أن الأزهر قائم على تحقيق رسالته، وتبليغ أمانة الدين والعلم لناس كافةً، تلك الأمانة التي يحملها على عاتقه في الحفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام»، لافتة إلى أن الأزهر سيظل قائمًا على هذه الرسالة، حاملاً لهذه الأمانة إلى أن يرِث الله الأرض ومن عليها، حصنًا منيعًا للأُمة من الأفكار التكفيرية والمتطرفة التي تسعى للعبث بتراث الأمة وتفريغه من مواطن القوة والصمود في وجه التحديات العاصفة بالأوطان والأجيال.