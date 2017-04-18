فوز أردوغان بالاستفتاء نكسة لمشروعه ونكبة على شعوبنا
جلبير الأشقر
يُعتبر الفوز بانتخابات رئاسية أو برلمانية عادية بنسبة 51.5 بالمئة فوزاً معقولاً، إذا كانت الانتخابات المذكورة نزيهة يعترف الخاسرون المعلَنون بشرعيتها. وهذا ما جرى لمّا فاز حزب العدالة والتنمية التركي بانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بحصوله على 49.5 بالمئة من الأصوات، بصرف النظر عن أن هذه النتيجة جاءت بعد حملة مسعورة خاضها زعيم الحزب، رجب طيب أردوغان، بلعبه على وتر التعصب القومي التركي وتحالفه مع أقصى اليمين القومي. كان ذلك من أجل التعويض عن خسارته للأكثرية البرلمانية في الانتخابات التي سبقت وجرت في حزيران/ يونيو من العام ذاته وحصل فيها الحزب الحاكم على أقل من 41 بالمئة من الأصوات، وقد أعيد إجراء الانتخابات بنتيجة العجز عن تشكيل حكومة ائتلافية.
لكنّ الأمر يختلف جذرياً هذه المرّة إذ يتعلّق بمشروع لتغيير مؤسسات البلاد بما يؤدي إلى منح الرئيس سلطات تتعدّى السلطات الدستورية لأمثال فلاديمير بوتين وعبد الفتّاح السيسي وتجعل من تركيا جمهورية سلطوية، بعد أن كان يُضرب المثل بها للتدليل على «إمكانية التوافق بين الإسلام والديمقراطية». بالتأكيد فإن هذه الطريقة الأخيرة في طرح الموضوع طريقة فاسدة «استشراقية»، إذ أن المسألة لا تكمن في ديانة الناس بل في الشروط السياسية والاجتماعية التي لا بدّ من توفّرها لإرساء الديمقراطية. إلّا أن انزلاق رجب طيب أردوغان المتزايد نحو الحكم الفردي السلطوي، الذي حاول حتى بعض أركان حزبه التصدّي له (ومنهم الرئيس السابق عبد الله غُل ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو)، هذا الانزلاق إذن سوف ينضاف حتماً إلى مآسينا العربية التي باتت لا تُحصى، ولا سيما انتكاسة «الربيع العربي» وما حمله من آمال في التغيير الديمقراطي، بحيث يُعزّز التصوير النمطي الاستشراقي للإسلام الذي يزعم تناقضه مع الديمقراطية وانسجامه مع الاستبداد، ذاك الذي كان يُسمّى في الغرب الأوروبي «الاستبداد الشرقي».
بيد أن حقيقة الأمر هي أن مشروع أردوغان السلطوي قد مُني بهزيمة في استفتاء يوم الأحد الماضي، إذ رفض قسم عظيم من الشعب التركي (إن لم يكن غالبيته) التخلّي عن النظام الديمقراطي الذي نعموا به منذ بداية القرن الواحد والعشرين. فإن مشروعاً يرمي إلى تركيز السلطات بين يدي رجل واحد، هو أردوغان (يسمح له التغيير الدستوري بالبقاء في الحكم حتى عام 2029)، يقتضي موافقة شعبية ضخمة على منح السلطة للزعيم المذكور كي يكون مقبولاً بوصفه شرعياً.
وهذا المقياس هو الذي يجعل بوتين رئيساً سلطوياً شرعياً من حيث أن أحداً لا يشكّ في أنه يحوز على شعبية ساحقة، حتى وإن كانت بعض الدلائل، ولا سيما تظاهرات المعارضة الأخيرة، تشير إلى بداية انفراط عقد تلك الشعبية.
أما الأغلبية التي حصل عليها أردوغان دعماً لمشروعه السلطوي فلا تفوق النصف سوى بقليل، بالرغم من خوضه حملة بشروط أبعد ما تكون عن العدالة الديمقراطية، مسخّراً إمكانيات الدولة لحملته بعد أن زجّ في السجون عدداً قياسياً عالمياً من الصحافيين.
وتعترض المعارضة على العملية الانتخابية مشيرةً إلى انتهاكات عديدة لنزاهتها بما يجعلها لا تعترف بشرعية التغيير الدستوري. يُضاف إلى ذلك ويفاقمه أن المليون ومئة و24 ألفاً من الأصوات التي تفوّق بها مشروع أردوغان على معارضيه أتاه ما يناهز ربعها من المهاجرين، لا سيما في أوروبا الغربية حيث حصل المشروع الدستوري على تأييد نسب من الناخبين الأتراك تراوحت بين 63 في المئة في ألمانيا و75 في المئة في بلجيكا. وهذا ما يفسّر الغاية من حملة التعصّب القومي الأرعن التي شنّها أردوغان على الحكومات الأوروبية مشبّهاً إياها بالفاشية والنازية دون أن يلتفت إلى أن سلوكه الشعبوي السلطوي أقرب بكثير إلى تقاليد الفاشية التاريخية من سلوك الحكومتين الألمانية والهولندية.
وحصيلة الأمر أن أردوغان سوف يستند في تغيير حكم بلاده إلى أغلبية 51.5 في المئة، وهي (لو افترضنا أنها حقيقية) نسبة محدودة جداً بالمقارنة مع الاستفتاءات الدستورية الأقل خطورة التي نظّمها سابقاً: 69 في المئة في استفتاء عام 2007 و58 في المئة في استفتاء عام 2010. هذا بينما رفض المشروع الدستوري عددٌ عظيم من الناخبين القاطنين في تركيا، يناهز 24 مليوناً، بمن فيهم حسب الأرقام الرسمية ذاتها أغلبية سكان المدن التركية الثلاث الكبرى، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير. ينضاف إلى ذلك ميل الاقتصاد التركي إلى الانحدار منذ ستّ سنوات الذي ينعكس في هبوط سعر صرف الليرة التركية (من 1.50 ليرة تركية للدولار الواحد في سنة 2011 إلى 3.70 ليرة في الأيام الأخيرة) على خلفية ارتهان وثيق للاقتصاد التركي بالسوق الأوروبية وبالاستثمارات الأوروبية يزيد من خطورة حملات أردوغان ضد الأوروبيين.
تُشير كل هذه الوقائع إلى أن تركيا تسير نحو الهاوية، يقودها إليها بخطى سريعة رجب طيب أردوغان. ولمّا كانت تركيا قد باتت إحدى الدول الرئيسية الفاعلة في ساحتنا العربية، ولا سيما في العراق وسوريا، فإن هذا الأفق يُنذر أيضاً بعواقب وخيمة علينا. وقد رأينا كيف تخلّى أردوغان عن المعارضة السورية في شرقي حلب لقاء ضوء أخضر من بوتين لتدخّل القوات التركية في شمال سوريا بغية قطع الطريق أمام القوات الكردية. وبإضعاف نفسه من خلال التشبّث بمشروع فرعوني مرفوض من قسم عظيم من شعبه، يمهّد أردوغان الطريق أمام مغامرات ومساومات أخرى على حساب شعوب تركيا وسائر المنطقة.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان
جلبير الأشقر
1- إنه خيار الشعب التركي وهو وحده من يتحمل نتيجة خياره
2- هبوط الليرة التركية هو في صالح الإقتصاد التركي فتركيا غير مصر
3- لقد مل الشعب التركي من تحايل الإتحاد الأوروبي ولذلك عاقب أوروبا بهذه النتيجة
4- نعم النظام الرئاسي فيه دكتاتورية لكنه محكوم بتصويت البرلمان كالنظام في فرنسا والولايات المتحدة
ولا حول ولا قوة الا بالله
تحليل استشرافي مستقبلي فيه الكثير من التبصر ولكن هناك عامل آخر اهملته استاذ جلبيرت وهو ان اوربا التي هللت لمصطفى كمال عندما تخلى عن الشرق المسلم واتجه غربا رفضت تركيا المسلمة العلمانية الحليفة للغرب وعضو في الناتو وكانت سدا منيعا ضد شيوعية الاتحاد السوفييتي ما جعل الاتراك في اوربا يميلون لاردوغان الذي ” انتقم ” لتركيا التي اعتبروا انها خدعت من قبل الاوربيين ونبذت لانها مسلمة في حين ان معظم المستعمرات التركية ” ذات الغالبية المسيحية” تم قبولها في الاتحاد رغم فقرها وعجرها وبجرها، لو ان تركيا كانت عضوا في الاتحاد الاوربي لما استطاع اردوغان ولا غير اردوغان ان يغير في ارث اتاتورك
يال بعض المثقفين العرب الذين يجرون إحباطهم و تشاؤمهم و أمراضهم النفسية و يعدوا بها شعوب الدول الأخرى! كيف وصلوا الي مرحلة ينسبون الفشل و التخلف الي الناجح ليكون مثلهم فاشلا، أصبحوا يتمنون السقوط للجميع ليستقر في القاع بجانبهم.. يا له من إحباط .
اذا كانت تركيا تسير للهاوية فهي لن تصل للقاع الذي تتمرغ فيه لبنان ،،،و بلاد العرب ،،،ألا تخجلوا
متهور يعيش أحلام اليقظة .لا يعرف أن العالم تغير .أن فيينا لم تعد كما كانت عندما حاصرها.العثمانيون قبل مئات السنين.هو يقلد الأباطرة والسلاطين .لكنه نسى أنه لم يعد يوجد شعوبا في الكرة الأرضية مهيأة لأن تكون تحت حكم شخصا أو أشخاصا ما زالوا يعيشون بفكرة ملك الملوك .سيد أردوغان : العثمانية انتهت الى غير رجعة .نصف شعبك لا يريدها وحتما كل شعوب المنطقة ترفضها.
نعم، دع الأتراك يتحملوا مسؤولية تصويتهم ولكن نريد تذكير “بعض” الفرحانين بما قام به أردوغان بالاستفتاء الاخير بما يلي:
1. هتلر وعدد لا بأس به من الدكتاتوريات وصلوا الى سدة الحكم من خلال وسائل ديموقراطية لا بل أن التاريخ يثبت ان هؤلاء هم أخطر أنواع الدكتاتوريات.
2. أي استفتاء على تغيير تظام الحكم كاملا في الدولة يجب أن يحتاج الى أغلبية أعلى بكثير من النصف ليتم اقراره (أغلبية الثلثين مثلا). ولا داعي للدخول في موضوع درجة الوعي والثقافة في مختلف مناطق البلاد ولكن تكفي الاشارة الى أن سكان المدن الأساسية الثلاث أغلبيتهم صوتت بلا!
3. هبوط الليرة التركية ووصولها الى هذه المستويات ليس في صالح تركيا أبدا وهو نتيجة ضغوط كبيرة على العملة والاقتصاد مما خلق تضخم رهيب في تركيا والعملة مرشحة الى النزول أكثر بكثير. يمكن الحديث مطولا عن هذا الموضوع ولكن باختصار، السفينة تغرق!
4. “معجزة” تركيا الاقتصادية قامت على اساس الاستثمارات الاوروبية بنسبة 75% وهذه الاستثمارات مرشحة للانخفاض بنسبة كبيرة جدا نتيجة الوضع الجيوسياسي لتركيا وتصرفات أردوغان التي تزيد الأوضاع سوءا. وللعلم، ما قامت به مصر من تعويم العملة صحيح 100% اقتصاديا ولكنه مؤلم للشعب على المدى القصير مع الاسف (طبعا نظام الحكم في مصر وغيرها (والأردن حتى لا نتهم بالتحيز) لا صلة له بالديموقراطية بمفهومها الصحيح).
5- أوروبا معها حق بعدم استيعاب تركيا حاليا في الاتحاد الأوروبي. التصرفات القمعية ومصادرة الحريات في تركيا هي مجرد مثال بسيط لعدم ارتقاء تركيا للمعايير الاوروبية والتي فيها ثغرات طبعا وأحيانا ازدواجية (منع انتقاد المحرقة كمثال) ولكن تبقى أعلى بكثير من أوروبا.
6- لا مجال للتشبيه بين النظام الرئاسي في فرنسا وأمريكا (بالأحرى ديموقرطيات عريقة) بتغيير أردوغان (بالمناسبة أردوغان مسيطر على جميع مفاصل الدولة ومتفرد في القرار منذ زمن بعيد) ويكفي للتوضيح بمثال بسيط رفض القضاة الفدراليين الأمركيين لتنفيذ قرارات ترامب المتعلقة بالتأشيرات ومنع مواطني دول معينة من الدخول الى أمريكا. في تركيا، من يعارض يذهب وراء الشمس.
وهذا فيض من غيض، ورجاءا لا تتهموا المختلف بالرأي بالحقد على تركيا ولكن وجب التنويه الى بعض الحقائق حيث يسود عدم وعي كبير والبراءة بل والسذاجة أحيانا في الامور المتعلقة بالشأن التركي.
نعتذر عن الاطالة، وشكرا.
إلي ألأخ أردني:
بادئ زي بدء لست من أنصار تعديلات اردوجان الدستوريه، و لكن أري أن ردك جانبه الصواب في عدة نقاط.
أولاً، الإستشهاد بوصول هتلر للحكم عن طريق الديمقراطيه في غير محله. لأن هتلر عبث بالديمقراطيه بعد وصوله للحكم و لم يحترم مبادئها، في حين أن اردوجان إلي الأن لم يجرؤ علي التعدي علي قواعدها. ثم إذا اردنا التذرع بهذه الذرائع فلنرفض كل الممارسات الديمقراطيه و نتائجها شرقاً و غرباً و لا نقصرها علي اردوجان و تركيا فقط. لنرفض إذاً رئاسة ترامب و إستفتاء الانجليز علي الخروج من الإتحاد الأوروبي و نرفض الديمقراطيه برمتها لأنها نظام ذو ثغرات تمرر الطغاه و المستبدين.
ثانياً، رفض أوروبا لإنضمام تركيا ليس وليد اليوم، بل يرجع لسنوات وعقود انضمت فيها دول لأوروبا يسودها الفساد السياسي و الأخلاقي، و اقتصادياتها منهاره بدرجات تتجاوز تركيا بمراحل.
لو إنتظر أردوغان أراء الكتاب العرب لما تقدم بوصة واحدة الى الأمام . فالذي يبكي كثيراً على تركيا بنظامها السياسي المأمول أن يكون بناء على استفتاء شعبي نزيه , كان الاجدر به أن يبكي أحوال العرب وما آلوا إليه من تخلف في كافة الميادين والاتجاهات . فالفرق والبون شاسعاً بين كاريزما اردوغان والاخرين من العرب فأردوغان يخاطب الغرب من باب الندية وليس من باب التلقي والتذلل . فقد قاد بلاده بكرامة وعزة امام الغرب الحاقد عليه وعلى اسلامه وبلاده . لوأن اردوغان اطاعهم لما تآمروا عليه بانقلاب عسكري ولهذا اليوم هناك دول اوروبيه لم تستنكر ذاك الانقلاب لهذه اللحظة وهذا دليل على غيظهم وعدم رضاهم عن القائد اردوغان .
هل يستطيع كتاب العرب أن ينقدوا أو يتحدثوا عن بلادهم ؟ اعتقاداً مني فإنهم لن يقووا على ذلك . فالسجون مفتحة لغلق الافواه وتكميمها وتكسير الايدي مع الاقلام .
دولة تركيا ليست دولة نفط بل دولة زراعية وصناعية وذات طابع تقدمي في المجالات كافة فلم نسمع أن فيها فساداً وقضايا فساد كما نسمع ونقرأ في العالم العربي الذي نحيا فيه . ولم نر تقدما علمياً وصناعياً وسياسياً على الرغم من الامكانات الهائلة التي هي بحوزة العرب .
هناك مجال كبير وكبيرجداً لكي يتخذ منه كتاب العرب مقالات ومقالات عن ظلم وديكتاتوريات في العالم العربي ولكن كتابنا يخافون من قطع اللسان وتشميع الافواه .