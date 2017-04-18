فلسطين: الأسرى يقودون الطلقاء!
رأي القدس
اختار الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان/إبريل لبدء حركة تقدّم المثال على توحيد الشعب الفلسطيني المقسّم بين سلطتين في رام الله وغزّة، وبين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «حماس»، وفي جغرافيات تشكّل إعاقات سياسية وعسكرية واجتماعية هائلة.
أمثولة اتحاد الأسرى الرمزيّة الكبرى تكمن إذن في أنهم يعيدون طرح السؤال الكبير على شعبهم والذي هو أس المسألة ولغزها الصعب والذي عملت إسرائيل بأظافرها ومخالبها عليه وهو كيف يمكننا محاربة استراتيجيات تفتيت كيان الشعب الفلسطيني وهويته والتلاعب بالخلافات الكثيرة الناشئة عن ذلك في مسعى طويل الأمد، بحيث يؤدي واقع الحال نفسه إلى إنهاء «المسألة الفلسطينية»، التي لا تكفي القوة القاهرة لإنهائها؟
ما أدّت إليه هذه الاستراتيجية (وهي، يجب أن نعترف، ليست خارجية محضة، وليست منتوجاً لدهاء إسرائيل وقوتها وحروبها ضد الفلسطينيين فحسب) هي أن هذا الشعب المنكوب باحتلال خبيث تغطّيه سياسيا وعسكرياً أكبر قوّة عسكرية في العالم، ومدعوم بتواطؤ الغرب (والشرق)، صار مقسّماً بين قوتين سياسيتين تسيّران شؤون الضفة الغربية وغزة، فيما يتواجد قسم كبيرّ منه داخل الكيان الإسرائيلي تحت مسميات تخدم هذا التقسيم مثل «عرب 48»، «فلسطينيي الداخل» (باعتبار أن فلسطينيي الضفّة وغزة هم في «الخارج»)، و«عرب إسرائيل»! (كما لو أنهم اختاروا هذا القدر الإسرائيلي وليسوا رهائن له)، ويضاف إلى ذلك فلسطينيو الأردن والشتات الواسع، وفلسطينيو الدول العربية كسوريا والعراق ولبنان والكويت الذين لجأوا إلى تلك البلدان على دفعات ثم طالتهم نكبات تلك البلدان بعد نكبتهم الأولى فهجّروا ونزحوا واضطهدوا فحملوا مفاتيح بيوتهم الجديدة وغادروا إلى أصقاع الأرض.
بمناسبة يوم الأسير والحراك الذي بدأ تساءل أحد الكتاب الفلسطينيين إن كانت الحركة تشمل الأسرى الفلسطينيين في سجون النظام السوري، وهو تساؤل بليغ لأنه يوجّه الضوء إلى مسألة خطيرة تتعلّق باتجاه كارثي لفصل نضال الفلسطينيين عن الشأن العربي، وبالتالي توظيفه ضد الثورات العربية وضحايا الاستبداد (شقيق الاحتلال)، وهو مسعى ارتبط، في إدراك البعض، بفكرة تمييز الهوية الفلسطينية بفصلها عن محيطها النضاليّ العربيّ لكنّه، في الحقيقة، لا يوقف تدخّل الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية، ويعمل بالتالي على إضعافها وتهشيمها وتشتيت الشعب الفلسطيني، وهو كما قلنا، لبّ القضية.
الأسر، هو شكل من أشكال الحصار المطبق على الفلسطينيين، ومهم هنا تذكر أن القائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان ينضمّ إلى شعبه كلّما حوصر، وهو ما حصل في حصار إسرائيل لبيروت عام 1982 حين عاد إليها من السعودية لينضم للمحاصرين ويقودهم، وفي حصار النظام السوري لطرابلس عام 1983 حيث عاد إليها على متن زورق متنكرا بلباس عالم دين جزائري كي لا تقوم البحرية الإسرائيلية باغتياله، وفي تلك الأيّام بالذات تجلّت العلاقة الواضحة بين إسرائيل والنظام السوري اللذين تعاونا على شطب الفلسطينيين من المعادلة العربية، وهي معادلة يحاول الكثيرون تغييب دروسها التي كتبت بالدماء.
حراك الأسرى يستوجب الانضمام إلى كفاحهم وتعميمه في الشارع الفلسطيني، وكذلك توسيع معناه لينتظم ضمن النضال العربي العامّ للحرّية وإلا فسنبقى دائماً موضوعين بين مطرقة الاحتلال وسندان الاستبداد.
رأي القدس
الأسرى الفلسطينيين توحدوا لأنهم بالسجن, لكنهم لو خرجوا لإنقسموا كلٌ مع جماعته !
والسؤال هو : إلى متى هذه الإنقسامات التي أضعفت الفلسطينيين وحقوقهم ؟
ألا يخجل البعض من هذا التشرذم بينما تزداد أعداد المستوطنات ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
كان الله في عون الفلسطيني فالكل تآمر علية من العدو حتى الاخ والشقيق الا م نرحم ربك لا حول ولا قوة بالله حسبنا الله نعم الوكيل
تحية للقدس العربي ولهيئة التحرير أن أتت على قضية الأسرى من الفلسطينيين.
لقد آن الأوان أن ينفض العرب غبار النسيان على عقولهم الذي حجب عليهم تمعين النظر في حال فلسطين التي نسيها الجميع لولا أن نبه أسرى فلسطين في غياهب المعتقلات الصهيونية وذلك يعود إلى صمود شعب فلسطين الذي قهر المحتل الصهيوني الذي اعتقد أن بالأسر يمكن تكميمه الأفواه.
هذه فلسطين وهؤلاء الأسرى ونشطاء المواقع الإجتماعية الذين بينهم لمسة يمكن أن يصل صداها إلى العالم.
أما الحكام فهم لا يغلب على معضهم إلا أصناما لا تحرك ساكنا نحو الفلسطينيين إلا وفق المصلحة الساسية لمغالطة الرأي العام على أنهم مع فلسطين والحال أن غالببيتهم قد أعطوا للذل كاره ليستمروا في حكم ترضى فيه عنهم شذاذ الآفاق.
تعنت الإحتلال الصهينوي هي بمثابة إنادة جماعية لأولئك الأسرى وعليه فإن الإحتلال الصهيوني مدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين سمع العالم صوتهم ولسان حالهم يقول نحن ندافع عن فلسطين ونحن عزل.
الحرية للأسرى الفلسطينيين
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (فلسطين: الأسرى يقودون الطلقاء!)
اسرى الجسد في سجون الاحتلال هم طلقاء الروح بينما نحن في الظاهر طلقاء الجسد، ولكننا في الحقيقة اسرى الروح والجسد معا.
فلولا اضطهاد وبطش الانظمة العربية بمواطنيها وتكميم افواههم لكان لفلسطين العربية الاسلامية شأن آخر. واما فلسطينيو الشتات في هذه الدول فهم ادنى مرتبة واقل شأنا، وعليهم ان يعيشوا تحت رحمة هذه الانظمة العميلة والقامعة لشعوبها.
ومن امثلة العلاقة بين فلسطينيي الشتات والانظمة العربية: العلاقة مع النظام السوري، الذي دك واباد مخيم تل الزعتر في لبنان في سبعينات القرن الماضي والذي نكل بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وقتل الآلاف منهم وشرد وسجن الآلاف المؤلفة الاخرى اثناء ثورة الشعب السوري الحالية ضد القمع والطغيان والظلم والفساد والدموية التي يمارسها النظام ضد شعبه.
ونسبة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الى عدد السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال تتضاءل كثيرا ولا تقارن مع نسبتهم في سوريا. والنظام السوري الطائفي العميل واسرائيل ( تعاونا على شطب الفلسطينيين من المعادلة العربية، وهي معادلة يحاول الكثيرون تغييب دروسها التي كتبت بالدماء.)
الاسرى الفلسطينيون يقاومون الاحتلال بالامعاء الخاوية -وهي سلاحهم الوحيد المتاح-بينما المواطنون العرب والفلسطينيون في الخارج ممنوعون من دولهم العربية ومن سلطة اوسلو في رام الله من اي حراك فاعل يوجع اسرائيل ويضطرها للتفكير في حلول اخرى للاسرى. وعلى العموم فان (حراك الأسرى يستوجب الانضمام إلى كفاحهم وتعميمه في الشارع الفلسطيني، وكذلك توسيع معناه لينتظم ضمن النضال العربي العامّ للحرّية وإلا فسنبقى دائماً موضوعين بين مطرقة الاحتلال وسندان الاستبداد.)
من كل ضواحي العمر كنت تحاصرني بأسرك من دون ان تعلم.
كنت تُؤسر هناك وأحترق هنا في هذا الوطن المهجور الا من ساكنيه. يضعون في معصميك الحرتين طوق حديد في حركة ساذجة ليبرهنوا لانفسهم انهم قادرون على الفعل فيك وفي وطن أعجزهم دوما بشموخه وتعاليه، وبنظرتك المخترقة لجثة انسان بداخلهم كنت تحوّل سجّانك من قاتل الى قتيل.
في حضرة الأسير، يأخذني شعور مستمر بأن شيئا في داخلي يبحث عن موسم للحصاد علّ هذا الاخير يجتثّ كل سنابل الحرقة والألم التي تنغرس قسرا بداخلي.
في حضرتك سيدي أدرك أن بين الأسير والشهيد مسافة موت مؤجل. الشهيد يعطي عمره للوطن مرة واحدة ويتألم مرة واحدة ثم يزهر؛ أما الأسير فيهدي عمره للوطن في كل لحظة ويزهر بين اللحظة واللحظة مئات المرات. كما جعلتني أدرك أن بينك وبين اعمارنا المهترئة مسافة كرامة، ترتفع انت بها ونُسحق نحن بها، فكرامتك أسقطت الزيف عن قناعاتنا، فأنت من داخل زنزانتك تحفظ كرامة وطن بأكمله اما نحن فمن داخل بلداننا لسنا قادرين حتى على حفظ صورة الوطن المحتل وندوس على كرامتنا مع كل أسير يُؤسر بلامبالاة سافرة.
أمام قامتك الشامخة دوما كجبل لا يريد ان ينقضّ أسقط خجلا وتتناوب أقدام العدم بالدوس على جسدي الذي هوى في حضرتك.
يعتقد الاسرائيلي – ومن سخف اعتقاده – انه في لحظة الاعتقال يكون قد أمّن نفسه وحقق احدى مبررات اغتصابه للوطن لكنه، ومن دون ان يدري، يثبت في الوقت ذاته خوفه وضعفه وعجزه.
خوفه؛ لان الاعتقال ماهو الا تعبير عقيم عن الخوف الذي يقوده لسجن من يخيفه علّه يشعر بالأمان المؤقت.
أما عجزه؛ فلأن الاعتقال لن يحقق له أمنا اكثر ولا احتلالا انعم بل ما يفعله هو محاولة عاجزة لكبح الروح الوطنية التي تزيد لهيبا باعتقال اكثر.وأما ضعفه؛ ففي الاعتقال المبالغ والمتواصل والمكثف وغير المبرر دائما، ضعف المحتل غير القادر على تأمين احتلاله !.
انت، ايها الأسير الشامخ دوما، اظهرت للعالم ان الهولوكوست ماهي الا تعلة يُذل بها الاسرائيلي العالم، فلو تذكّر للحظة صادقا وجه أمه وهي تتلوى في غرف الغاز في اوشفيتيز لتحرر من عقدة القيد والمجزرة.
لكن، لقدر حكيم عليم، فقد الاسرائيلي متانة خداعه للعالم بأسرك.
في غرفة التحقيق؛
يجادل العدو صمتك. يبحث في تفاصيله عن امل حقير ليبلغ عمق القضية المحفوظة بين جلدك ودمك.
يقارع العدو صمتك. يبحث في تفرعاته عن صوت لجبل، يسقط ان تكلم…… يتبع
*تحية لكل (أسير ) فلسطيني
فك الله أسرهم وعلى رأسهم
البطل الشريف المناضل(مروان البرغوثي).
سلام
عذّب العدو صمتك. يبحث في جسدك عن استحقاق لاغتصابه ويحاول اقتلاع الاجابة منه فيُحرق الجسد عدوّه بصمت أبيّ.
سقط العدو امام الاسير منهكا، سائلا بهدوء اخير: الن تتكلم؟
وصوت كالرعد شق سمع العدو “اذا نطق الحجر فسأنطق. أنا فلسطيني أقتلك مرتين؛ بصوتي خارج الزنزانة وبصمتي داخلها”.
خارج الزنزانة وطن متعب وشعب عربي مُغيّب. داخل الزنزانة كان الجسد يحاصر جسده حتى لا يفقد دفّات الصمت، فجسده هو سور المدينة المقدسة وراحتيه حقول البرتقال الممتدة على ارض يافا وبداخله مواسم الزيتون واللوز العصيّين على زمن الاحتلال وبعينيه حدّة البرق لمّا يخطف بصر الناظر.
في صدره حفر خندقا للزمان حتى تفقد الساعات دقائقها وتعتزل المرور اللئيم على تفاصيل جسده.
عند قدميه يسقط العمر المعد للفرح الرخيص وينطلق عمر “المقاومة”.
في ظلمة أسره يوقد شموعا من جرحه المفتوح، فيعلم الموت كيف يعيش داخل الجرح. تحارب عدوّك بأسلحة هو لا يمتلكها فهو يشحن ترسانته العسكرية بالرصاص وانت تشحن وجودك بالارادة. يوهم نفسه انه سرق حريتك وقيّدك، فقيّدته بصمتك لمّا اراد اقتلاع الاعتراف من جسدك ثم قيّدته بأمعائك الخاوية لمّا أعلنت إضرابك عن طعامه البائس فاستجاب لمطالبك قسرا.
تناضل الحركة الأسيرة آمتدادا لحركة الوجود المقاوم خارج السجن فتُعلّم العالم كيف يفتكّ الأسير – وإن بآستشهاده داخل الأسر في كثير من أزمان الإضراب عن الطعام أو التعذيب أو سوء الحال – حرّيته من بين أنياب عدوّه، تاركا خلفه وجعا ينتحر.
يمتلك الأسير الفلسطيني ما لا يمتلكه أسرى الحروب في كل دول العالم عبر التاريخ:
عزّة في قيده ونظرة تكسر عدوّه ومعصمين يستفزّان السجّان وقامة شامخة لم تنبغ لغير الأسير الفلسطيني.
في لحظة تحرّرك نسرق العمر زهرا لنتزيّن به يوم نلقاك.
في لحظة تحرّرك نخطف من البرق لمعة لتدمع محبة من مآقينا.
في لحظة تحرّرك سنهديك إخلاصا بعمق قاع لا ينتهي.
وإن غدآ لناظره قريب ….. وإنني لأري شمس الحريه قاب قوسين أو أدنى … لكم الشمس لكم القدس … ولكم النصر وساحات فلسطين
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إبن النكبه العائد إلى يافا
لاجىء فلسطيني
اقتراحي أن يكون هناك يوما أو ذكرى سنوية لمحاولة فك الأنظمة العربية ( معظمها ) من الأسر والتأثير التي تقوم بها الدول العظمى أن كان سياسيا أو اقتصاديا علبها.والتي على أثرها أصبحنا غير متأثرين لا بأسرانا ولا بطلقاؤنا..فلنطلق.هذا اليوم قبل أن يأتي يوم الطلاق الكبير مع هذه الأنظمة على أكثر من نطاق.
كلام وكلام دعاء ودعاء. صلاة وصلاة أين الأفعال ؟؟؟؟. هل نعيش زمن الانحطاط والتهميش
غالبية الحكام العرب تاجروا بالقضية الفلسطينية بعد منظمة التحرير ، ولقد كان غزو العراق الكويت المصيبة التي دفنت القضية ، فصدام يغزو الكويت ويعلن ان تحرير فلسطين سيبدأ من الكويت ، ووقوف ابو عمار مع صدام ضد الكويت بدل من إقناعه بالخروج منها ، ورأيت بنفسي مظاهرات لعسكريين عراقيين بملابس مدنية في منطقة حولي ، وهم يحملون الاعلام الفلسطينية ويرحبون بضم الكويت للعراق ، وكأنهم يحرضون الكويتيين ضد الفلسطينيين اضافة الى تحريض أعلام مبارك آنذاك الكويتيين المقيمين في مصر على الفلسطينيين لطردهم ، ودلك ببث إشاعات عن جرائم الفلسطينيين بحق ممتلكاتهم ، وعندما رجعت الشرعية الكويتية تم مضايقة الفلسطينيين لإجبارهم على المغادرة ، وتم بالفعل مغادرة العديد منهم ، وما وجود البعض في غزة في ظروف معيشية سيئة الا دليل على ظلم ذوي القربى العرب لهم ، كان الله في عونهم ، وعوضهم خيرا مما هم فيه .