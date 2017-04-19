﻿أنجلينا جولي ترتبط برجل آخر وتعيش قصة حب وبراد بيت ينتقل للعيش مع الممثلة كيت هدسون

لوس أنجليس «القدس العربي»: يتردد في الوسط الفني في لوس أنجليس أن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي تعيش قصة حب مع رجل لم يكشف عن هويته حتى الآن، وذلك بعد انفصالها عن النجم العالمي براد بيت.

وكشف مصدر مقرب منها أنها تعيش علاقة حب مع رجل، مشيرًا إلى أنهما يتحدثان عن زواج قد يكون قريبًا، بحسب ما نقله موقع sputniknews .

وقال المصدر إن هذا الخبر أصاب براد بيت بالدهشة، حيث إنه لم يشعر منذ انفصالهما أنها تتواعد مع أحد أو تخرج لمقابلة رجل ما.

وتهدد هذه العلاقة أنجلينا جولي، التي تتصارع مع زوجها السابق على حضانة أطفالهما الستة، حيث أكد بيت أن فكرة تواجد الأولاد مع رجل غريب «مقززة ومثيرة للإحباط»، مؤكدًا أنه لا يرغب في التعرف عليه كونه «دخيلااً» على العائلة.

وكانت مواقع فنية أمريكية تناقلت أخيرا خبراً عن وقوع الممثل الأمريكي براد بيت في غرام مواطنته الممثلة كيت هدسون ابنة الممثلة غولدي هان، وبأنهما دخلا في «علاقة عاطفية جدية» وهذا ما أكده شقيق الممثلة ويدعى أوليفر.

إذ نشر صورة على حسابه على إنستغرام، من غلاف مجلة Star ويتصدره صورة لبراد البالغ من العمر 50 عاماً مع هدسون البالغة من العمر 38 عاماً، مع تفاصيل تفيد أن العلاقة جدية إلى الحد الذي جعل براد ينتقل للسكن مع حبيبته الجديدة.