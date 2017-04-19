عمار الحكيم يكشف عن مبادرة لعقد اجتماع إقليمي يضم مصر والعراق وإيران وتركيا والسعودية

القاهرة – د ب أ – كشف عمار الحكيم رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي الأربعاء، عن مبادرة عراقية لعقد اجتماع إقليمي يضم مصر والعراق وإيران وتركيا والسعودية للعمل علي حل أزمات المنطقة عبر الحوار.

وقال الحكيم رئيس الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، في مؤتمر صحافي بمقر سفارة العراق لدي القاهرة اليوم، “لقد طرحت على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة عراقية بعقد اجتماع إقليمي يضم مصر والعراق وإيران وتركيا والسعودية للعمل علي حل أزمات المنطقة عبر الحوار”.

وأضاف :”واقترحنا دراسة هذا المقترح إذا ما إرتأت مصر أنه خطوة صحيحة من منطلق أن مصر قوية ومؤثرة ولها دور ريادي في المنطقة”.

وكان الحكيم التقى الرئيس المصري ووزير الخارجية سامح شكري وشيخ الأزهر أحمد الطيب خلال زيارته لمصر.

وأكد الحكيم أن التحديات المشتركة التي تواجه مصر والعراق تتطلب تعاوناً في الملف الأمني بين البلدين ، مشيراً إلى أن الاٍرهاب نتيجة الفكر التكفيري وهو ما يحتاج إلى مراجعات من الأزهر والنجف عبر عقد لقاء بين ائمتهما ليشيعا الاعتدال والفكر الإسلامي المعتدل ، واصفاً الأزهر الشريف بأنه مدرسة اعتدال ووسطية وتوازن .

ونفى حمله رسالة من إيران لمصر ، متمنياً قيام دول الخليج بمبادرة لإجراء حوار مباشر مع العراق .

وأشار إلى أن مشروع التسوية بين مكونات الشعب العراقي مستمرة وهي تحمل رؤية متكاملة لبناء دولة المواطنة بين الشيعة والسنة والأكراد والايزيديين والشبك، رافضاً الحديث عن الميلشيات العراقية وقال إن “نداء المرجعية الشيعية السيستاني ليس نداء طائفياً” .

وأضاف أن البعد الاقتصادى أخذ حيزاً من المناقشات مع المسؤولين الذين التقاهم في مصر ، وشدد على أن هناك رغبة عراقية في تعميق العلاقات الاقتصادية بمد خط أنبوب يحمل البترول العراقي من البصرة إلي العريش عبر العقبة يعقبها مد أنبوب آخر للغاز لمد سريان الطاقة بين العراق والأردن ومصر .

ووصل عمار الحكيم إلى القاهرة، الاثنين في إطار جولة عربية يزور خلالها مصر وعدداً من دول المغرب العربي.