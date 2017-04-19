استشهاد فلسطيني أصاب شخصا بجروح بعدما صدم بسيارته موقف حافلات في الضفة الغربية

القدس المحتلة- أ ف ب- قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الاربعاء فلسطينيا صدم بسيارته أشخاصا عند موقف للحافلات عند مفترق في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدى إلى اصابة رجل بجروح، بحسب ما أعلن الجيش.

والمصاب بجروح طفيفة في الستين من عمره ونقل لتلقي العلاج في مستشفى في القدس المحتلة، بحسب الجيش، بعد إصابته عند مفترق قريب من تجمع مستوطنات غوش عتصيون، قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية انها “تبلغت باستشهاد المواطن الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه، عند مفترق عتصيون، جنوب بيت لحم”، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

واستشهد 261 فلسطينيا وقتل 41 إسرائيليا وأمريكيان وأردني واريتري وسوداني وبريطانية منذ الأول من تشرين الاول/ اكتوبر 2015 في هجمات أو محاولات لتنفيذ هجوم ومواجهات.

واستشهد معظم الفلسطينيين خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية طعن أو هجوم بالرصاص أو محاولة دهس، وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

واستشهد آخرون خلال قمع الجيش الاسرائيلي تظاهرات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أو في غارات وقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وتراجعت الاضطرابات خلال الأشهر الأخيرة.