ليوناردو دي كابريو ينفق 25 الف دولار شهرياً للاحتفاظ بجماله ولياقته البدنية

لندن ـ كشفت مجلة ناشيونال إنكوايري” الأمريكية أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ينفق حوالي 25 ألف دولار شهرياً للاحتفاظ بجماله ولياقته البدنية.

وأشارت إلى أن دي كابريو يذهب مرتين أسبوعياً إلى صالونات التجميل من أجل وضع الاقنعة المصنوعة من شمع العسل أو لتقشير الوجه بأغلى المنتجات المستخرجة من الطبيعة، كما أنه يستعين بمتخصص تغذية.

ولفتت المجلة بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط” إلى أن كل ما يخشاه دي كابريو هو أن تسرق منه الأدوار الكبيرة وتذهب إلى الممثلين الأقل عمراً أو أن يختفي سحره الخاص لدى النساء وبالأخص عارضات الأزياء.