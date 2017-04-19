سعودية تطلُب الخلع من زوجها بسبب مواعيد الغداء

الرياض ـ أقامت زوجة سعودية، دعوى قضائية خٌلع ضد زوجها بسبب عصبيته، واعتداءه عليها لتأخرها عن إعداد الغداء.

وقالت الزوجة في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد زوجها، اننا تزوجنا منذ عام، وكانت تصرفاته غريبةً معي، لدرجة أنَّه بعد الزَّواج بيومين صفعني على وجهي، وأنا نائمة دون سبب، واعتذر لي، وسامحته، لأنَّه لم يكن مرَّ على زواجنا وقتها سوى ساعات قليلة .

وتابعت الزوجة، وبعد ذلك ظل كل يوم يضربني ويسبُّني، إذا تأخرتُ عليه في تحضير الغداء، إلى أن قذفني في إحدى المرات بإناء في وجهي، كاد يقتلني.

وأضافت، كان يذهب كلَّ يوم إلى عمله، ويعود دون مواعيد ثابتة، ومع تكرار مرَّات الضرب، أصبحت أجهِّز الغداء مبكِّرًا، لكنَّه يغضب بشدَّة إذا تأخرتُ دقيقة واحدة عن التحضير.