ترامب سيستقبل محمود عباس في الثالث من الشهر المقبل





واشنطن ـ أ ف ب – يستقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره الفلسطيني محمود عباس في الثالث من ايار/مايو في محاولة لاحياء جهود السلام مع اسرائيل، وفق ما اعلن البيت الابيض الاربعاء.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم الرئاسة الاميركية في مؤتمر صحافي ان “هذه الزيارة ستتيح اعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة وكذلك المسؤولين الفلسطينيين بالسعي والتوصل في النهاية الى اتفاق يهدف الى وضع حد للنزاع″.