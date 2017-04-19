ترامب سيستقبل محمود عباس في الثالث من الشهر المقبل
Apr 19, 2017
واشنطن ـ أ ف ب – يستقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره الفلسطيني محمود عباس في الثالث من ايار/مايو في محاولة لاحياء جهود السلام مع اسرائيل، وفق ما اعلن البيت الابيض الاربعاء.
وقال شون سبايسر المتحدث باسم الرئاسة الاميركية في مؤتمر صحافي ان “هذه الزيارة ستتيح اعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة وكذلك المسؤولين الفلسطينيين بالسعي والتوصل في النهاية الى اتفاق يهدف الى وضع حد للنزاع″.
Good luck
إن كان ولا بد ، إستقلال تام للضفة وللقطاع ولمدينة القدس.
ترامب هو من استدعى عباس من تلقاء نفسه إنما من هم وراء سدال البيت الأبيض
ضحكت هذا الصباح كثيرا عندما أعلن نبيل أبوردينة أن عباس سيقابل نظيره ألرئيس ألأميركى. ألنظير ياعالم معناها في الله العربية المساوى له في المنصب!!!