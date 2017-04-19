اغتيال ضابط رفيع على صلة قرابة بصالح شمالي اليمن

مأرب – الأناضول : اغتال مسلحون مجهولون اليوم الأربعاء، ضابطاً رفيعاً على صلة قرابة بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بمحافظة “المحويت” التي يسيطر عليها الحوثيين، شمالي اليمن، بحسب مصدر في المقاومة الشعبية.

وقال المصدر بالمقاومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في تصريح للأناضول، إن مسلحين مجهولين اغتالوا العميد وضاح الشحطري، نجل شقيقة صالح وقائد قوات الطوارئ (تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الحوثي صالح غير المعترف بها دوليا) في محافظة المحويت، أثناء مروره في طريق بالمحافظة يربطها بمحافظة صنعاء.

المصدر المتواجد بمحافظة صنعاء، والذي قال إنه علم بالحادثة من مصادره بالحويت المجاورة، أضاف أن عدد من مرافقي “الشحطري” قتلوا في الحادثة، دون تفاصيل حول عددهم، وحول كيفية الاغتيال.

ورجح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الحادثة “قد تكون تصفية حسابات بين طرفي الانقلاب (الحوثي وصالح)”، على حد قوله.

ونشر ناشطون وصحفيون صوراً لسيارة تحترق، قالوا إنها سيارة الضابط لحظة عملية الاغتيال، وهو ما لم يتسن التأكد من صحته من مصدر آخر.

ولم يصدر تعقيب عن الحوثيين وقوات صالح على الواقعة حتى الساعة 17.10 تغ.

ويسيطر الحوثيون وقوات صالح على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، غير أن تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن ظهور خلافات بين الطرفين، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المؤسسات السيادية في صنعاء.



