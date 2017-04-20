﻿والدة أربعة أسرى فلسطينيين تبدأ إضرابا عن الطعام

رام الله- الأناضول :أعلنت والدة أربعة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، دخولها إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامناً مع المضربين.

وبدأ يوم الإثنين الماضي، حوالي 1500 أسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مروان البرغوثي، المعتقل منذ 2002، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم.

وقالت لطيفة أبو حميد (69 عاماً)، التي تقطن مخيم الأمعري القريب من مدينة رام الله، إنها بدأت إضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً مع الأسرى.

وفي حديثها لوكالة الأناضول أضافت أبو حميد: «بدأت الإضراب اليوم رغم كبر سني ومعاناتي مع المرض تضامناً مع المعتقلين، لا يمكنني تناول الطعام وأربعة من أبنائي يخوضون الإضراب إلى جانب ألفي معتقل».

ودعت السيدة المستويين الفلسطينيين الشعبي والرسمي، للوقوف وقفة جدية مع المضربين، وقالت: «المعتقلون ضحوا بحريتهم لأجل فلسطين، وأقل الواجب أن نقف معهم ونساندهم في إضرابهم».

وتعتقل إسرائيل 4 من أبناء أبو حميد، منذ عام 2002 وهم: ناصر، ومحمد، وشريف، ونصر، محكومون بأحكام بين مؤبدين و7 مؤبدات، وجميعهم يقبعون في سجن عسقلان (جنوب).