مارين لوبان: الإحتلال الفرنسي حقّق للجزائر مكاسب كثيرة
باريس – من يوسف أوزجان: قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف، للانتخابات الرئاسية في فرنسا أمس الأربعاء، إنّ الاحتلال الفرنسي أكسب الجزائر أشياء كثيرة، وأنّ الجزائريين الذين يتمتعون بنوايا حسنة يقرّون بهذه الحقيقة.
وأوضحت لوبان في تصريح لقناة (BFM) الفرنسية، أنّ بلادها لم تدافع عن الحركيين (الجزائريين الذين حاربوا من أجل فرنسا) بالشكل المطلوب، وأنّ الحركيين يعيشون تحت ظروف صعبة داخل مخيمات غير ملائمة للعيش.
وكان إمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي السابق المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، زار الجزائر قبل شهرين، وصرّح أنّ الاحتلال جزء من تاريخ فرنسا وأنّ الاستعمار جريمة ضدّ الانسانية. من جانب آخر قال المرشح الرئاسي فرانسوا فيون العام الماضي، إنّ بلاده احتلت بلداناً أخرى بقصد نشر الثقافة الفرنسية فيها وليس من أجل استعمارها ونهب ثرواتها.
ومن المنتظر أن يتوجــــّه 47 مليون ناخب فرنسي، في 23 نيسان / أبريل الحـــالي إلى صناديــق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 67 ألف مركز انتخابي موزع في أنحاء البلاد.
(الأناضول)
” مارين لوبان: الإحتلال الفرنسي حقّق للجزائر مكاسب كثيرة ” أهـ
وأهم تلك المكاسب القضاء على الديموقراطية بالجزائر وإقصاء الإسلاميين عن طريق القتل والإعتقال والنعذيب والتشريد والتخوين ووووووو
ولا حول ولا قوة الا بالله
هدا البلد خضع إلى الاحتلال العثماني لمدة 400 سنة ثم الاحتلال الفرنسي ….ثم احتلال الجنرالات و فرنسا سعيدة لإجهاض ما سني بالثورة …و لو كانت كدلك لما كانت اتفاقية ايفيان…..و قالها الجنرال دوغول. ..تركت ناس يخدمون فرنسا أكثر من الفرنسيين…
لديها حق في بعض ما تقول!! أستطيع التحدث عن بلدي سوريا الذي وقع 25 سنة تحت الإنتداب الفرنسي. كانت حكومة الإنتداب غاية في الكياسة مع السكان وبالمقارنة مع حكومة الإنتداب الأسدية الحالية، كانت فرنسا غاية في التمدن والرقي ولم تكن تتدخل في شؤون الناس الدينية أبداً والدنيوية إلا نادراً بل أن فرنسا قامت بمشاريع عملاقة مقارنة بأيام ذاك الزمان أذكر أنه كان في قريتنا جسرحجري بناه الفرنسيين سنة 1923 كان غاية في الروعة وبقي صامداً ويخدم القرية الجبلية حتى عام 1979 عندما قرر المستعمر الأسدي هدم الجسر القديم – شلت أيديهم – وبناء جسر اسمنت جعل المنطقة في منتهى القبح وتم سرقة الكثير من مخصصات الجسر. من أهم المشروعات الأستراتيجية التي بناها الفرنسيون مشروع معامل التبغ أو (الريجي) في اللاذقية و التي بقيت تعمل حتى عام 1995 ودعمت عشرات الآلاف من الأسر السورية. حتى قبيل إندلاع الثورة لم يك يوجد مصنع في سوريا إلا وكان مفلساً ومدراء المصانع الشبان حديثي التخرج من الجامعة (بالواسطة) من أبناء العلويين يسرقون أغلب المخصصات فكيف سينتج المصنع ومن يجرؤ أن يفتح فمه. في عهد المستعمر الفرنسي الزاهي كان في سوريا أحزاب وانتخابات ديموقراطية ونقد ومحاسبة وجرائد حرة ولم يكن هناك فساد ولا سرقة إلا فيما ندر ومن يضبط يستغنى عنه ويذمم. زمان كان لي صديق جزائري في الغربة كان شديد المدح بفرنسا وكان يجاهر بالتمني بعودتها إلى الجزائر والغريب أنه كان متديناً ولم يكن هواه غربياً أ بداً ولكن كانت له زيارات متكررة لفرنسا لزيارة أقربائه وكنت في الواقع ألومه على ذلك فكان يبتسم ويقول بمودة أنت لا تعرف شيئاً ياعزيزي!! ومع مرور الأيام أتضح أنه كان على صواب ولهذا بعد أن انقطعت أخباره كنت دوماً أذكره بالخير وأقول رحم الله أيام أحمد فقد كنت مخطئاً وكان هو على صواب، ترى ماذا يقول الآن بعد أن عاد من الغربة واستقر في الجزائر؟
الجزائر أخذت حريتها بدماء أبنائها و بناتها شئت أم أبيت يا سمير و رغما عن أنفك أنت و كل من يشكك في الثورة الجزائرية و حتى لو قال اللعين ديقول ما ذكرت و حتى لو سرق البلد جنرالات فرنسا;
نصىحتي لكل حقود لا تتكلم عن ثورتنا بسوء فشهداؤنا بإذن الله كثر و لا نزكي على الله أحدا
من غير الممكن مقارنة اوضاع السوريين ايام الانتداب والاحتلال الفرنس للجزائر فى 1830م ففى الجزائر سنت فرنسا قوانين الفرنسة التى تجعل من الارض وما فيها وما عليها فرنسيا ثم سنت قوانين استثنائية تعرف بقانون الاهالى الذى يجعل من الجزائر اقل بكثير من مستوى الحيوان وسخرت كل ما فى البلد لصالح الاقتصاد ليتمتع بها كمشة من الاقدام السوداء وهم حثالة المجتمع الاروبي الذين لفظهم مجتمعهم فصروا فراعنة عصرهم الجزائر
لقد تم تجهيل الجزائريين يمنعهم من لتمدرس وغلق ابواب التعلم فى وجوههم وفرضت القيود على كل حركة تنشط فى هذ المجال قبل الاحتلال كان الشعب الجزائري كله يعرف القراءة والكتابة باعتراف الفرنسيين انفسهم مما ادى الى الامية والجهل وتفشى الفقر والبؤس بسبب الاستحواذ على مصادر العيش وقوت الوجزائريين
ايها الاخ السورى
عليك ان تقرا احوال الجزائريين وما فعلت بهم فرنسا طيلة 130 سنة لتعرف