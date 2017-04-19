﻿مارين لوبان: الإحتلال الفرنسي حقّق للجزائر مكاسب كثيرة

باريس – من يوسف أوزجان: قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف، للانتخابات الرئاسية في فرنسا أمس الأربعاء، إنّ الاحتلال الفرنسي أكسب الجزائر أشياء كثيرة، وأنّ الجزائريين الذين يتمتعون بنوايا حسنة يقرّون بهذه الحقيقة.

وأوضحت لوبان في تصريح لقناة (BFM) الفرنسية، أنّ بلادها لم تدافع عن الحركيين (الجزائريين الذين حاربوا من أجل فرنسا) بالشكل المطلوب، وأنّ الحركيين يعيشون تحت ظروف صعبة داخل مخيمات غير ملائمة للعيش.

وكان إمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي السابق المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، زار الجزائر قبل شهرين، وصرّح أنّ الاحتلال جزء من تاريخ فرنسا وأنّ الاستعمار جريمة ضدّ الانسانية. من جانب آخر قال المرشح الرئاسي فرانسوا فيون العام الماضي، إنّ بلاده احتلت بلداناً أخرى بقصد نشر الثقافة الفرنسية فيها وليس من أجل استعمارها ونهب ثرواتها.

ومن المنتظر أن يتوجــــّه 47 مليون ناخب فرنسي، في 23 نيسان / أبريل الحـــالي إلى صناديــق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 67 ألف مركز انتخابي موزع في أنحاء البلاد.

(الأناضول)