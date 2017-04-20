الرباط تحتفي باليوم العالمي للفن
بمشاركة خمسين تشكيلياً
الرباط – «القدس العربي»: افتتح في الرباط معرض تشكيلي كبير نظمته النقابة الحرة للفنانين التشكيليين المغاربة بمناسبة اليوم العالمي للفن، بمشاركة خمسين فنانا تشكيليا من مختلف المدارس والاتجهات الفنية.
ويشكل هذا المعرض، الذي يستمر حتى 30 الشهر الجاري، بالتعاون مع جمعية فن وثقافات، فرصة للانفتاح على عدد من التجارب الملهمة في المجال التشكيلي وذلك من خلال استضافة مجموعة من ضيوف الشرف، فضلاً عن تكريم كل من إبراهيم بنعويس أحد رواد الفن التشكيلي المغربي، والفنان التشكيلي كرم عبد القادر من تطوان.
وتم في حفل الافتتاح تقديم فقرات فنية للمطرب نصر مكري ومجموعة وفر بيوز من سلا، والشاب عبدال. ويرمي هذا المعرض الى ترسيخ ثقافة الفن التشكيلي في اليوم العالمي للفن الذي يتزامن وتاريخ ميلاد الفنان العالمي ليونادرو دا فنشي بدعم من منظمة اليونيسكو ويهدف الى الرفع من مستوى الفنان التشكيل المغربي وتعزيز الاشعاع التشكيلي والنحت والرسم والنقش المغربي في مختلف أنحاء العالم، مع فتح قنوات التواصل بين جميع مكونات هذا القطاع الفني الذي يرمي الى تهذيب الذوق العام.
بمشاركة خمسين تشكيلياً
كلمة كاالظل باالمناسبة وراء هد االتقريرالفني الثاريخي المنبري اد اسمح لنا المنبر فهو بقلمه فاالمواضيع الفنية متنوعة في كل يوم بل في كل ساعة وكد الك الأدبية التشكيل فن التشكيل تقافة التشكيل علم التشكيل صناعة لايلج عالمه الجاهل غيرممكن واد ا حاول يسقط وان له تاريخ قديم بل اقدم وبكثير فاالأنسان القديم يضع الصور على ظهر الجبل والصخر والحجر لاتكون الاللحيوانات المفترسة ولقد كانت له معها حكاية الأن التشكيل اصبحت له اكثر من صورة باالأقلام وباالألوان تفننت فيه وجوه وباالأخص الجنس الثاني دخل من الباب الواسع لتاريخ الفني مرفوع الرأس مبتسم الوجه وسبق لنا وتحت موضوع اخر ان قلناان كلمة التشكيل تعني الكثيروالكثير اي انها بحرلانهاية له .