﻿ الرباط تحتفي باليوم العالمي للفن

الرباط – «القدس العربي»: افتتح في الرباط معرض تشكيلي كبير نظمته النقابة الحرة للفنانين التشكيليين المغاربة بمناسبة اليوم العالمي للفن، بمشاركة خمسين فنانا تشكيليا من مختلف المدارس والاتجهات الفنية.

ويشكل هذا المعرض، الذي يستمر حتى 30 الشهر الجاري، بالتعاون مع جمعية فن وثقافات، فرصة للانفتاح على عدد من التجارب الملهمة في المجال التشكيلي وذلك من خلال استضافة مجموعة من ضيوف الشرف، فضلاً عن تكريم كل من إبراهيم بنعويس أحد رواد الفن التشكيلي المغربي، والفنان التشكيلي كرم عبد القادر من تطوان.

وتم في حفل الافتتاح تقديم فقرات فنية للمطرب نصر مكري ومجموعة وفر بيوز من سلا، والشاب عبدال. ويرمي هذا المعرض الى ترسيخ ثقافة الفن التشكيلي في اليوم العالمي للفن الذي يتزامن وتاريخ ميلاد الفنان العالمي ليونادرو دا فنشي بدعم من منظمة اليونيسكو ويهدف الى الرفع من مستوى الفنان التشكيل المغربي وتعزيز الاشعاع التشكيلي والنحت والرسم والنقش المغربي في مختلف أنحاء العالم، مع فتح قنوات التواصل بين جميع مكونات هذا القطاع الفني الذي يرمي الى تهذيب الذوق العام.