﻿قيادي سابق في «الحرس الثوري» يتسلم مهامه سفيراً لإيران في بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: وصل السفير الإيراني الجديد، ايرج مسجدي إلى العاصمة العراقية وسط استقبال حافل من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية وأعضاء السفارة الإيرانية.

وفي أول تصريحات له بعد وصوله قال السفير الجديد إن «إيران تدعو إلى عراق قوي وآمن وموحد ومتطور».

وشدد على أن إيران «وفي إطار هذه النظرة ستبقى إلى جانب العراق في كل ظرف وكما في السابق».

واضاف مسجدي، الذي تسلم مهامه خلفاً لسلفه السفير حسن دانائي فر، أن «إيران والعراق بلدان صديقان وشقيقان ويتعين العمل لترقية مستوى العلاقات بين البلدين في كل المستويات المجالات».

وحظي وصول السفير الإيراني الجديد باستقبال «حار» من عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية التي يرأسها زعيم حزب الدعوة ابراهيم الجعفري، إضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في محافظات العراق.

حسب مصادر مطلعة «مسجدي كان خلال الحرب الإيرانية العراقية رئيسا لمقر رمضان الذي تحول فيما بعد إلى قوة القدس. وبعد التشكيل الرسمي لقوة القدس في عام 1990 تولى قيادة الفيلق الأول فيه حيث كان بديلاً لمقر رمضان»، تلك القوة، كانت تتولى ملف العراق.

ويعمل مسجدي في الحرس الثوري الإيراني منذ 35 عامًا ويمارس الأنشطة السرية في العراق وسوريا.

وأصبح منذ 2014 مسؤولاً عن ملف العراق في قوة القدس بالتعاون مع قاسم سليماني. وكان السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر يعمل تحت إشرافه.

ولعب مسجدي دورا رئيسيا في تشكيل الميليشيات العراقية وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، حيث أشرف على تدريب مقاتلين شيعة لتنفيذ عمليات مقاومة ضد القوات الأمريكية كما زودهم بالأسلحة والعتاد والأموال.

ويخشى مراقبون أن يكون تعيين مسجدي سفيرا لإيران في العراق، بداية تصعيد في المواجهة الأمريكية الإيرانية في العراق خاصة وأن السفير ساهم سابقا في عمليات مقاومة القوات الأمريكية في العراق، كما سيؤدي وجوده إلى تعاظم نفوذ وقوة الميليشيات و«الحشد الشعبي» في الشأن العراقي.