﻿المغرب وقطر يؤكدان عزمهما على تطوير التعاون الثنائي

الرباط – «القدس العربي»: أكد المغرب وقطر عزمهما على تعزيز الدينامية المتميزة للتعاون الثنائي، منوهين بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية وعلي شريف العمادي وزير المالية القطري، أكدا خلال مباحثاتهما في الرباط، استعدادهما المشترك للعمل على تعزيز الدينامية المتميزة للتعاون الثنائي وتكثيف الاتصالات بين مسؤولي البلدين والانكباب على توفير الظروف المثلى للمستثمرين. وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء شكّل مناسبة لتجديد التأكيد على جودة العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة قطر، حيث نوّه الجانبان بمستوى التعاون الاقتصادي المثمر القائم بين البلدين، والذي تعززه ترسانة من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويقوم وزير المالية القطري بزيارة عمل للمغرب في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب الذي نظمه صندوق النقد العربي في الرباط.