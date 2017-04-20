﻿السفيرة الأمريكية تعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث حقوق الإنسان رغم عدم الاختصاص

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: في سابقة لم يعمل بها من قبل، عقدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بصفتها رئيسة لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، جلسة خاصة مفتوحة تتعلق بحماية حقوق الإنسان وارتباط هذه المسألة بالأمن والسلم الدوليين.

وقالت في مداخلتها أمام الجلسة التي عقدت عصر الثلاثاء بتوقيت نيويورك تحت عنوان «صون السلم والأمن الدوليين: حقوق الإنسان ومنع نشوب الصراعات المسلحة»، إن انتهاكات حقوق الإنسان ليست مجرد نتيجة جانبية عشوائية للنزاع وإنما هي سبب النزاع، قائلة إنه حين تنتهك الحكومات والدول حقوق الإنسان بصورة منهجية فهذه علامة حمراء. وأضافت: هذا إنذار مدوٍ بأن عدم الاستقرار والعنف سينتشران، مستشهدة في هذا السياق بما يحصل في كوريا الشمالية وسوريا:

«فلننظر إلى كوريا الشمالية. الانتهاكات المنهجية هناك تساعد على بناء برامج الدولة النووية والبالستية. وتجبر الحكومة العديد من مواطنيها بمن فيهم سجناء سياسيون، على العمل في ظروف خطرة في مناجم الفحم وأماكن أخرى خطرة لتمويل قوى النظام العسكرية. لذلك يجب على هذا المجلس أن يكرس جهودا أكبر لمعالجة الخطر المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية على الأمن الدولي.

أما الوضع في سوريا الذي بدأ في 2011 عندما قامت مجموعة من المراهقين بكتابة رسالة على جدران مدرستهم يطالبون فيها بإسقاط النظام فقام النظام على إثر ذلك باحتجازهم وتعذيبهم قبل أن يعيدهم إلى ذويهم، ما أدى إلى مزيد من المظاهرات ومزيد من التضييق والتعذيب».

وتابعت السفيرة الأمريكية واصفة التطورات في سوريا التي أدت نشوب الحرب: «حرب أدت إلى مئات الآلاف من الضحايا وملايين اللاجئين. فما بدأ على شكل انتهاكات حقوق إنسان التي كان هذا المجلس مترددا في معالجتها أصبح قضية أمنية نضطر الآن إلى معالجتها مرارا وتكرارا. إنه مثال قوي على أهمية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان بجدية أكبر منذ البداية».

وتناولت المندوبة الأمريكية الوضع في بوروندي وبورما حيث تقمع السلطات المتظاهرين والأقليات وتستخدم العنف ضدهم، داعية في هذا الصدد إلى التحقيق في جميع هذه المزاعم وتفادي كوارث وانتهاكات أفظع. وأكدت نيكي هيلي على أن العلاقة بين حقوق الإنسان والأمن موضوع يستحق النظر الجاد من قبل هذا المجلس، داعية إلى استباق الأحداث والتضامن مع حقوق الإنسان قبل فوات الأوان.

وتحدث بعد ذلك أعضاء المجلس الذي كرروا التأكيد على أهمية إختصاص مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بهذه المسألة بالإضافة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين.

وفي هذا الاتجاه تحدث عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤكدا أن «مجلس حقوق الإنسان» هو المحفل المناسب لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، معربا عن قلق مصر إزاء محاولة البعض الزج بمثل هذه القضايا على جدول أعمال «مجلس الأمن».

وأضاف أن ميثاق الأمم المتحدة قد حدد ولاية مجلس الأمن الدولي في تناول الحالات التي تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين دون غيرها.

وأضاف «وفي هذا الصدد، فإن مصر تبدي انزعاجها إزاء الإفتئات المستمر من قبل مجلس الأمن على مهام وسلطات الجمعية العامة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، ولا سيما السعي لتوسيع ولاية المجلس من خلال تناول عدد من الموضوعات التي تندرج وفقا لأحكام الميثاق ضمن الاختصاصات الأصلية لهذه الأجهزة. وتعرب مصر عن قلقها إزاء إصرار البعض على استخدام الهدف المشترك لتعزيز حقوق الإنسان كمدخل خلفي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإدراج حالات على جدول أعمال مجلس الأمن لا تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين».

وقد تكرر التأكيد على موضوع الاختصاص وتعدي المجلس على صلاحيات مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي والجمعية العامة من معظم المتدخلين. ودعت إثيوبيا إلى تكرار دعوة المفوض السامي للحديث أمام مجلس الأمن في مسائل تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقال إن التعدي على صلاحيات الأجهزة الأخرى موضع قد يثير خلافات جديدة فبدل أن يتدخل مجلس الأمن في موضوع ليس من إختصاصه لماذا لا يوحد موقفه من حل النزاعات القائمة؟

المندوب الروسي قال إن لدى الأمم المتحدة العديد من الآليات التي تبحث قضايا حقوق الإنسان ليس مجلس الأمن من بينها. وقال إن حل النزاعات المسلحة هو الذي سيحل قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان وليس العكس. مندوب أوروغواي قال إن مسألة حقوق الإنسان واحترامها هي مسؤولية كل دولة وبحث حقوق الإنسان جائز في كل المنابر.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بداية الجلسة على أهمية الوقاية في تجنب نشوب النزاعات مشيرا إلى أن التعاون الدولي من أجل الوقاية، ولا سيما لترجمة الإنذار المبكر إلى العمل المبكر، يعتمد على الثقة بين الدول الأعضاء وفي علاقاتها مع الأمم المتحدة.

وقال في كلمته الافتتاحية: «إذا أردنا أن نتصدى حقا للتحديات التي تواجهنا اليوم، يجب أن نعطي الأولوية للوقاية، وأن نعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وأن نساعد على بناء المؤسسات وتعزيزها، وأن نتصدى في وقت مبكر وبصورة أكثر فعالية لمعالجة شواغل حقوق الإنسان. هذا الدرس الذي استقيناه من صراعات كثيرة».

كما شدد على أن المسؤولية الرئيسية لصون السلم والأمن الدوليين تقع على عاتق مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة بغية كفالة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة. وقال إن وحدة المجلس في التصدي الفعال للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة تفادي الفظائع الجماعية، أمر بالغ الأهمية.

وركز الأمين العام على ثلاث نقاط رئيسية: وهي أنه يجب السعي إلى تحقيق السلام دون هوادة على امتداد سلسلة الوقاية وحل النزاعات وحفظ السلام، من أجل بناء السلام والتنمية طويلة الأجل؛ وأن السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان تعزز بعضها بعضا؛ وثالثا، إن اتباع نهج متسق ومبسط إزاء حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية. وتقع على عاتق الدول الأعضاء المسؤولية الرئيسية في إدماج تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياساتها الوطنية.

كما شدد غوتيريش على أهمية التعاون الوثيق بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن، وذلك من أجل العمل على تعزيز الوعي العام بحالات الأزمات المحتملة والقدرة الجماعية على التصدي لها.