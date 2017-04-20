﻿مقاتلو المعارضة السورية المسلحة المهجرون من مناطق المصالحة… من لهم وما هو مستقبلهم؟

دمشق ـ «القدس العربي»: عندما آلت أحوال المناطق التي كانت محاصرة في ريف دمشق وحمص إلى حالة البؤس واليأس من أي تحرك مرتقب لفصائل المعارضة المسلحة في سبيل فك الحصار عن الأرياف المطوقة، وتأمين عودة الحياة إلى أولئك الأشخاص الذين سدت عليهم كل منافذ تأمين الحياة والإمداد بالذخيرة والسلاح، وأصبحوا نهباً لتآمر النظام والمجتمع الدولي عليهم، فكانت خلخلة صفوفهم من خلال دس النظام السوري عملاءه لدق اسفين الفرقة بين مقاتلي «الجيش الحر» وحاضنته الشعبية، واستغرق ذلك زمنا ليس بالقصير، بيد أن النظام وصل إلى مآربه بعد ان تعرض الناس للأمراض التي لا دواء لها، ولا أطباء قادرون على مداواة المرضى، مع قلة في الغذاء ونقص شديد في السلاح والذخائر، عندها اضطر الثوار للموافقة على التفاوض مع النظام المدعوم من روسيا وإيران بشكل فعال ومباشر، والمدعوم من المجتمع الدولي بكامله بشكل غير مباشر، من خلال عجزهم عن إيصال رغيف خبز لتلك المناطق، ورفضهم الضغط على النظام لحلحلة أمر دخول المواد الإغاثية لهم.

وافق مقاتلو المعارضة المسلحة مكرهين مقهورين، تضغط عليهم حاجة الحاضنة الشعبية التي وصلت إلى مرحلة رفض بقائهم ورفض وجودهم، معتبرين خلاصهم في تهجير الثوار وتغيبهم عن الساحة، إذا أدخل لهم النظام المواد الاغاثية والمحروقات والدواء التي تعتبر من أسباب الحياة.

وفي هذا الصدد التقت «القدس العربي» بالضابط وسام الخطيب المنشق عن جيش النظام فقال «وافق الثوار على التفاوض رافضين أجندات النظام والروس والإيرانيين، رافضين تسوية أوضاعهم مع النظام، اذ أنهم لا يعتبرون أنفسهم مجرمين، أو خارجين عن القانون لأنهم طالبوا بحقوق مشروعة بطريقة سليمة، إلا ان النظام أجبرهم على حمل السلاح والوصول إلى ما وصلوا اليه، ثم آثر الثوار إخوانهم وأهاليهم على أنفسهم بقبولهم التهجير من أرضهم والتخلي عن أرزاقهم وأملاكهم، كل ذلك تحت نظر وسمع المجتمع الدولي والمحلي السوري وخصوصا في المناطق المحررة».

وتابع القائد العسكري حول التحديات الجديدة التي وضعت أعباء إضافية على كاهل المبعدين عن بلداتهم « بعد ان هجر الثوار أرضهم ووصلت غالبيتهم إلى ادلب، وهي النموذج الأكبر في المناطق المحررة، اصطدموا بالمعاناة الجديدة، والشديدة، بيد انها تختلف عن سابقتها، فلم يجد هؤلاء فصائل عسكرية تنتظرهم لتضمهم لها كمقاتلين يشدون أزرها ويدعمون صفوفها، ولا هم استطاعوا أن يبقوا على فصائلهم مجتمعة، حيث انهم جميعا انقطع التمويل عنهم، كونهم تركوا بلداتهم، ولم يجدوا مؤسسات تعنى بأمورهم المدنية بشكل مناسب، كتأمين بيت دائم ومساعدات إنسانية دائمة، ومرتبا شهريا يستطيع من خلاله المرء سد رمقه وعائلته من متطلبات الحياة الضرورية».

وأضاف: «غالبا ما قدم لهؤلاء المهجرين من استقبال وتوزيع على القرى، هو كرم يدل على الشهامة والأخلاق، من دون أن يكون عملا منظما يكفل الاستمرار، مما جعل هؤلاء الشبان في الغالب نهبا للخوف من المستقبل، فترك بعضهم العمل الجهادي، ليعمل بحرفة او صنعة تؤمن له حاجات بيته، ولجأ بعضهم إلى بلد الجوار «تركيا» متوجيهن إلى أوروبا، نتيجة عدم قناعته بوجود شيء ما يثبته في الأرض السورية، وتابع البعض الأقل عمله العسكري بشكل فردي، او بالانضمام إلى بعض الفصائل الموجودة في المنطقة».

وأوضح المتحدث العسكري ان معظم قادة فصائل الشمال السوري رفضوا دخول الضباط المنشقين او القيادات العسكرية المهاجرة إلى صفوف النخبة لديهم، وحافظوا على قوقعة الفصائل على حالها من دون القبول بالتطوير.