﻿مواطن اتهمته «الداخلية» بتفجير الكنائس يسلم نفسه

القاهرة ـ « القدس العربي»: سلم عمرو مصطفى يوسف المتهم في قضية تفجير كنيستي مار جرجس والمرقسية، خلال احتفالات الأقباط بـ«أحد السعف»، نفسه إلى مقر الأمن الوطني في محافظة قنا المصرية، أمس الأربعاء.

ويعد عمرو، ثاني متهم يسلم نفسه، بعد محمود محمد علي حسين، الذي سبق وسلم نفسه للمحامي العام لنيابات قنا، قبل أن تأمر النيابة بالإفراج عنه.

وكانت نيابة محافظة البحر الأحمر، أفرجت عن علي محمود محمد حسن الذي يقيم في رأس غارب في الغردقة، بعد أن اتهمته وزارة الداخلية بأنه عضو في خلايا تفجير الكنيستين.

وقالت النيابة، في بيان أصدرته، إنه «بإجراء التحقيقات والفحص، تبين أنه يعاني من أمراض القلب والجلطة، وأنه كان طريح الفراش، ولا يقدر على الحركة خارج المدينة، بالإضافة إلى التحريات الأمنية التي أثبتت أنه لا ينتمي لأي تنظيم ديني أو سياسي، ولا يرتبط بأي خلايا إرهابية».

وسبق لوزارة الداخلية المصرية أن نشرت عبر موقعها الإلكتروني بيانا شمل إعلان أسماء منفذي تفجيرات طنطا والإسكندرية، التي استهدفت كنيستي ماري جرجس والمرقسية، بالتزامن مع احتفالات الأعياد المسيحية.