﻿ليبرمان : لنترك الأسرى الفلسطينيين يموتون جوعا

الناصرة – «القدس العربي» : فيما تخشى إسرائيل من تبعات إضراب «الحرية والكرامة» على الأمن والشارع الفلسطيني فإنها تواصل التحريض على الأسرى ومحاولة شيطنتهم، فيما يدعو وزير أمنها أفيغدور ليبرمان تركهم مضربين حتى الموت.

وبتوجيه من وزير الأمن تواصل سلطات السجون محاولة كسر معنويات الأسرى من خلال سلسلة عقوبات. فبعد قيام سلطات السجون بنقل الأسير مروان البرغوثي، الذي تكنيه بزعيم الإضراب والمحرض، الى العزل الانفرادي في سجن كيشون في حيفا، ومنعه من التقاء محاميه، وانتزاع بعض الإنجازات التي حققها الأسرى في نضالاتهم السابقة، كإخراج أجهزة الراديو والتلفزيون من أقسام السجن، قررت أمس منع كل الأسرى المضربين عن الطعام من التقاء محاميهم. بل تنوي عدم إطلاع المحامين وعائلات الأسرى على أوضاعهم الصحية. واحتجاجا على ذلك أعلنت دائرة شؤون الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني بأنهما سيقاطعان المداولات في المحاكم الإسرائيلية.

ورفض مقربون من مروان البرغوثي ادعاءات في اسرائيل بأن الإضراب هو محاولة من قبله لمناطحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما رفض مدير القسم القانوني في نادي الأسير المحامي جواد بولس هذا الادعاء، وقال لـ «القدس العربي» إنه «لا توجد للإضراب أي علاقة بالصراعات الداخلية كما يحاولون الترويج». وأوضح أنه تم عرض مطالب الأسرى أمام سلطة السجون في آب/ أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الوقت يستعدون في السجون للإضراب، مؤكدا أن «سلطة السجون لا يمكنها الادعاء بأنها فوجئت بالمطالب. وتابع «لو كانت قد دخلت في مفاوضات جدية لربما ما كان الإضراب قد بدأ، لكنهم استهتروا بالأسرى».

في هذا السياق، وعلى خلفية المقالة التي نشرها البرغوثي في صحيفة «نيويورك تايمز»، يوم الأحد الماضي وقال فيها إن الأسرى ملزمون بالإضراب عن الطعام ضد الابرتهايد القضائي الاسرائيلي، دعا وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان للتحقيق في موضوع النشر المفاجئ للمقالة. وتفحصت سلطة السجون ما إذا يجري الحديث عن فشل استخباري، خاصة وان الجهات الأمنية وسلطة السجون كانت تعرف منذ أكثر من شهر عن وقوف البرغوثي وراء إعلان الإضراب عن الطعام، في يوم الأسير الفلسطيني، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع النشر.

يشار الى أن المقال استفز إسرائيل وإعلامها ودفع رئيس حكومتها للمشاركة بالتحريض المباشر على الأسرى. وقال إن اعتبار البرغوثي مناضلا من أجل الحرية هو كنعت بشار الأسد طبيب أطفال.

على خلفية الاحتجاجات الإسرائيلية الواسعة بادرت «نيويورك تايمز» لإضافة ملاحظة الى المقالة التي نشرها البرغوثي، تشير فيها الى المخالفات التي أدين بها. وتحتج جهات إسرائيلية رسمية وإعلامية على ان «المقالة أشارت الى ان الكاتب هو أسير، لكنها امتنعت عن الإشارة الى المخالفات التي أدين بها». وذكرت الصحيفة في الملاحظة التي أضافتها الى المقالة ان البرغوثي ادين بخمس مخالفات قتل والعضوية في تنظيم إرهابي، ورفض الدفاع عن نفسه في المحكمة الاسرائيلية والاعتراف بصلاحيتها وشرعيتها. وقال نتنياهو عن ذلك خلال زيارة للنقب «لقد تراجعت الصحيفة لأننا قدمنا ملاحظة لها. ارهابي، ونحن لا نفقد ابدا وضوحنا لأننا في الجانب المحق».

الأسرى يموتون جوعا

واقترح وزير الأمن المعروف بتوجهاته المتشددة والعنصرية تبني «طريقة مارغريت ثاتشر» رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مع عناصر الجيش الجمهوري الايرلندي الذين أضربوا عن الطعام».

فقد قررت رئيسة الحكومة البريطانية الراحلة انتهاج معاملة قاسية إزاء إضرابهم في بداية الثمانينيات فماتوا نتيجة لذلك.

متجاهلا تبعات «طريقة ثاتشر» قال ليبرمان محرضا إنه يأمل في أن يرى بسرعة النواب العرب والشيخ رائد صلاح ينضمون الى الاضراب عن الطعام «دون أن ينكسروا وأن يأكلوا الدجاج في الليل».

وفي هذا السياق طالبت عائلة الجندي الأسير في غزة، هدار غولدين، حكومة الاحتلال بسحب «الامتيازات» من أسرى حركة حماس، حتى وإن لم يشاركوا في الإضراب، لأن «ممارسة الضغط على الحركة واستخدام القبضة القاسية ضد أسراها في السجون يمكن ان تحقق اختراقا يقود الى إعادة هدار غولدين واورون شاؤول الى البيت».

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر في أجهزة الأمن الفلسطينية زعمه ان الرئيس محمود عباس نقل توجيهات قاطعة الى أجهزة الأمن بمنع التظاهرات والاحتجاجات العنيفة والمواجهات بين الفلسطينيين وجنود الجيش الاسرائيلي، تمهيدا لإنجاح لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من مايو/ أيار في واشنطن. ونقلت صحف إسرائيلية أخرى تصريحات لشخصيات محجوبة الهوية تحاول الطعن بدوافع الإضراب وبمحاولة دق الأسافين مع القيادة الفلسطينية.

وتواصل صحيفة «يديعوت احرونوت» التحريض المباشر على البرغوثي، فبعد ان نشرت أول من أمس على صدر صفحتها الأولى عنوانا نعتته فيه بالمحرض، نشرت أمس تقريرا تحت عنوان «طريق القاتل» تستعرض فيه سيرة البرغوثي، وتتبنى فيه التهم التي أدين بها.

وقالت الصحيفة إنه منذ 20 سنة يعتبر البرغوثي الوريث المحتمل لياسر عرفات ومحمود عباس في قيادة السلطة الفلسطينية، رغم احتجازه في السجن الاسرائيلي منذ عام 2002. وتضيف ان البرغوثي الذي حظي بدعم واسع في الشارع الفلسطيني وكان في السابق مقربا من شخصيات في اليسار الإسرائيلي ولد في عام 1958 في قرية كوبر قرب رام الله. واستذكرت مسيرة البرغوثي، وأشارت الى أنه في عام 1976 اعتقل لأول مرة من قبل اسرائيل، وأمضى خمس سنوات في السجن درس خلالها اللغة العبرية.

وفي نهاية سنوات الثمانينيات، أي خلال الانتفاضة الأولى، قاد التظاهرات الحاشدة ضد اسرائيل وتم طرده الى الأردن.