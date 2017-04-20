﻿استقالة رئيس مجلس إدارة «الأهرام» اعتراضاً على التدخل الحكومي

القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحافية في مصر، أحمد السيد النجار، باستقالته من منصبه، أمس الأربعاء، اعتراضا على ما وصفها بـ«تدخلات حكومية» في إدارة الصحف القومية، فيما قررت الهيئة الوطنية للصحافة قبول الاستقالة والتحقيق فيها.

وتصدر المؤسسة العديد من الصحف والدوريات، أشهرها وأعرقها «الأهرام» اليومية، وهي مؤسسة قومية تابعة للحكومة، تخضع لسلطة الهيئة الوطنية للصحافة «المشكلة حديثا»، بعد أن كانت خاضعة للمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى في العهود السابقة.

وتأتي استقالة النجار الذي تولى منصبه في 3 يناير/كانون الثاني 2014 قبل ساعات من أول اجتماع تعقده الهيئة الوطنية للصحافة التي يرأسها كرم جبر، لمناقشة أوضاع المهنة والتغييرات الصحافية المرتقبة في مناصب رؤساء مجالس الإدارات والتحرير في الصحف القومية.

وقال النجار في استقالته الموجهة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونشرتها وسائل إعلام محلية: «تلقيت خطابكم المؤرخ في أبريل الحالي، الذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، حتى تتفضلون بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها من حلف أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة اليمين في أبريل الجاري».

وشدد النجار في استقالته على أنه «لا يجوز منطقيا وقانونيا أن يتخذ أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مؤرخا في 16 أبريل ويطلبون تطبيقه بأثر رجعي، علاوة على أن ما يطلبونه بعدم اتخاذ أية قرارات مالية وإدارية داخل المؤسسة يعد مخالفا للقانون وتدخلا في شؤون المؤسسة، ويعني البقاء في منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام بلا صلاحيات إلى أن يقرروا ما يحلوا لهم»، رافضا قرارا الهيئة كليا وقطعيا، ومعتبرا أنه «اعتداء جسيم على استقلال إرادته واستقلال المؤسسات الصحافية القومية»

وتابع: «أتقدم باستقالتي تأكيدا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحافي حر ينتمي لضمير هذا الوطن ولقيم الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن».

وأشار إلى أنه اتخذ كرئيس مجلس إدارة الأهرام موقفا معلنا ومكتوبا بالحياد بين مرشحي الرئاسة كنموذج للاستقلال والحياد وللصورة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسة القومية المستقلة، مشددا على أنه «لن يكون طرفا في إهدار هذا الاستقلال بقبول قرارات الهيئة الوطنية للصحافة».

وذيّل النجار الذي عرف بمواقفه المعارضة نسبيا للنظام، خصوصا في أزمة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية، استقالته بالإمضاء المرسل بنسخة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسخة لرئيس مجلس الوزراء.

واجتمع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، المعينون بقرار جمهوري، أمس، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمهنة.

وقال رئيس الهيئة، كرم جبر، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة قررت بالإجماع قبول استقالة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وتشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في الاستقالة من مخالفات مالية في المؤسسة، ورفع النتائج للجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقررت الهيئة تكليف هشام لطفي بصلاحيات رئيس مجلس إدارة الأهرام، لتسيير الأعمال بصفة مؤقتة تحت إشراف الهيئة، حتى إجراء التغييرات المرتقبة في مناصب رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحافية القومية، التي أعلن جبر مناقشتها رسميا في اجتماع بعد غد السبت.

وقررت كذلك تشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوى لتلقي جميع الشكاوى من أي نوع من الزملاء الصحافيين والإداريين والعمال في المؤسسات الصحافية ومتابعتها والتحقيق فيها، وإخطار صاحب الشأن بما يتم اتخاذه، على أن يرأس تلك اللجنة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، محمد الهواري.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كذلك تشكيل لجنة للشؤون المالية والإدارية والاقتصادية برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية مجدي مصطفى البدوي عضو الهيئة، كما قررت الهيئة مخاطبة عضوها الكاتب الصحافي عبد القادر شهيب لبيان موقفه من عضوية الهيئة، بعدما تردد عن استقالته غير الرسمية.