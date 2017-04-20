﻿فصائل مسيحية تمنع عودة العرب السنة إلى مناطقهم في سهل نينوى

الموصل ـ «القدس العربي»: اشتكى عدد من أهالي سهل نينوى من العرب النازحين، من منعهم من العودة لمناطقهم، من قبل مليشيات مسيحية.

وقال أحد النازحين إن «فصائل مسلحة من المسيحيين رفضوا ادخالنا لمناطقنا، واتهمنا باننا إرهابيون وكنا ندعم الإرهاب، مما اضطررنا للرجوع إلى المخيمات مرة أخرى».

وأضاف النازح، الذي رفض الكشف عن هويته: «حاولنا الاتصال بعدد من المسؤولين المحليين للوقوف على ما يجري من عمليات تغيير ديموغرافي، ولكن لم نحصل أي إجابة».

نازح آخر، يدعى أبو مصطفى، قال لـ«القدس العربي»: «منذ دخول التنظيم المدينة خرجت أنا وعائلتي إلى الإقليم، ونحن الآن نرغب بالعودة إلى منزلنا، ولكن تم منعنا من قبل مجموعات المسيحية».

ودعا إلى «تدخل فوري من قبل الحكومتين المحلية والمركزية لإنهاء الفوضى التي تمر بها المدينة».

وحسب مؤيد، وهو نازح ثالث، «تتعرض مناطق سهل نينوى إلى عمليات تغيير ديموغرافي واضحة من قبل الأطراف المسيطرة هناك».

وبين أن «المنازل تعرضت للحرق والسرقة من قبل مجاميع مسلحة ترفض إعادتنا إلى مناطقنا، وهناك أطراف سياسية داعمة لهذه الاعمال من أجل افراغ مناطق سهل نينوى من المكون العربي وتهيئة الظروف المناسبة لإعلان الاقليم او حتى الانفصال الكلي من العراق».

عبد الجبار، منع من دخول قريته بعد منع فصائل مسلحة من المسيحيين دخول منزله، «قالوا لي هذه المناطق لم تؤمن بعد ولن نسمح لاحد دخولها حفاظاً على حياته»، وفق ما أكد لـ«القدس العربي».

وتابع: «مناطقهم تم تحريرها منذ زمن وأصبحت آمنة بشكل كامل، ولكن أرادوا إيجاد حجج من أجل منع اي عائلة عربية من دخول قراهم ونواحيهم».

وطالب بـ«تدخل الحكومة العراقية واستبدال القوات الموجودة بقوات نظامية لا تنتمي لأي طائفة أو قومية».

ويقطن في مناطق سهل نينوى شرق مدينة الموصل خليط من المكونات الدينية والعرقية المختلفة، وقد تعرضت تلك المكونات إلى عمليات تهجير قسري بعد سيطرة تنظيم «الدولة» على المدينة في التاسع من حزيران/يونيو 2014.