قائد عسكري صحراوي: من حقنا إقامة نقطة تفتيش في الكركرات فهي أرضنا
عرقلة انسياب عبور الشاحنات المغربية نحو موريتانيا
نواكشوط – «القدس العربي»: أكد يوسف أحمد سالم قائد المحافظة العسكرية للجيش الصحراوي التابعة لجبهة البوليساريو «أن تنصيب الجبهة لنقطة تفتيش حدودية في منطقة الكركرات الحدودية، مسألة عادية للغاية، بل إنها تعتبر الحد الأدنى الذي يجب على القيادة الصحراوية القيام به لبسط السيادة على كل جزء يحرر من التراب الوطني الصحراوي».
وأوضح يوسف أحمد في تصريحات لوكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة أمس «أن قوات البوليساريو تمارس سيادتها على الأراضي المحررة»، مؤكداً «أن ممارسة هذه السيادة تقتضي أكثر مما يتم القيام بها في الظرفية الحالية».
وتحدث القائد العسكري الصحراوي عن الإجراءات التي تتولاها نقطة التفتيش الصحراوية الجديدة المقامة في الكركرات، فأوضح «أنها تدقق في الآليات العابرة عبر البوابة، حيث أن هناك من يعبر بجوازات سفر أجنبية وهناك من بين العابرين مغاربة يعتقدون بأنهم يعبرون أرضاً مغربية مع ان الأمر ليس كذلك»، حسب قوله.
وقال «القوات الصحراوية موجودة على الشريط المحرر من أراضينا، ونحن أحرار في ممارسة السيادة عليه من المحيط إلى أقصى نقطة لتواجدنا شرقا».
وأكد يوسف أحمد «أنه يجب ألا ينظر لقضية الكركرات كحدث منعزل عن سياق القضية الصحراوية حيث أنها جزء لا يتجزأ من هذا الملف».
ودعا القائد العسكري الصحراوي «الأمم المتحدة إلى تولي دورها كاملاً في إيجاد حل للقضية الصحراوية»، متهما المغرب بأنه «هو أول من خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991».
وكانت تقارير مغربية قد تحدثت عن «مواصلة جبهة البوليساريو خطواتها التصعيدية، في منطقة الكركرات على الحدود المغربية – الموريتانية بإقدام قواتها المتحركة في المنطقة على وضع سياج من الأحجار وإطارات السيارات والشاحنات المستعملة، لعرقلة المرور في منطقة الكركرات نحو الحدود الموريتانية، بهدف إعاقة حركة السير، والتحكم في مرور السيارات والشاحنات المتوجهة من المغرب إلى موريتانيا».
ولم تتحدث موريتانيا رسميا عن هذه القضية حيث أن حكومتها تنأى بنفسها عن هذا التجاذب المعقد بين المغاربة والصحراويين، سوى أن مستوردين للبضائع المغربية يشتكون من تأخر وصول طلباتهم بسبب ما أكد الناقلون المغاربة أنه عراقيل جديدة يضعها «الصحراويون الانفصاليون في طريقنا».
وتؤكد الأوساط المغربية أن من شأن هذه الإجراءات أن تخلق توتراً بمنطقة الكركرات تزامنا مع مناقشة مجلس الأمن لقرار جديد ذي صلة بالنزاع الصحراوي نهاية الشهر الجاري في اختتام دورة اجتماعاته السنوية التي يعقدها لمتابعة تطورات النزاع في الصحراء الغربية.
ونفت جبهة البوليساريو هذه التقارير واتهمت المغرب بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار 1991، وقال امحمد خداد المسؤول الصحراوي والعضو في وفد المفاوضات المباشرة بين مع المغرب «إن المغرب يقوم بـ «خرق وقف إطلاق النار من خلال دخوله العسكري للمنطقة ومحاولته تعبيد طريق فيها وطرد بعثة «المينورسو» ورفض مراقبة حقوق الإنسان وتجميد المفاوضات منذ العام 2012».
وأكد امحمد خداد «أن جمود المفاوضات مع المغرب بشأن مصير الصحراء ليس في مصلحة أمن واستقرار المنطقة مجدداً تمسك الجبهة بالاستفتاء طريقاً لحل أزمة الصحراء، حيث ان الواقع الميداني أكد أنه لا يمكن تجاوز الصحراويين في أي حل، نحن نطالب بحقوقنا، مؤيدين في ذلك من المحكمة الأوروبية وقبلها محكمة العدل الدولية، وسنؤيد أي حل يختاره شعبنا سواء كان الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي».
هذا وشهدت المنطقة الواقعة على الحدود الشمالية الغربية لموريتانيا حالة من التوتر في الأشهر الأخيرة من عام 2016 وبداية عام 2017 بين قوات البوليساريو والقوات المغربية.
ويخشى مراقبو هذا الشأن أن تتطور الأوضاع نحو احتكاكات عسكرية على الحدود قد تقود للحرب من جديد بين المغاربة المتمسكين بمواقفهم والصحراويين الذين نفد صبرهم.
عرقلة انسياب عبور الشاحنات المغربية نحو موريتانيا
الغايد صالح يريد تسخين الجبهة أولا لتمرير تزوير الانتخابات أو تمرير العهدة الخامسة أو الاستيلاء على الحكم بدعوى أن جميع الجبهات مشتعلة …لقد حفر حفرة وو قعوا فيها …لكن الجار لم يقع تحت الحكم العثماني ..و كيف المرتزقة أن ينالوا من سيادته
نعم يجب على الصحراويين التمسك بأرضهم وعدم التفريط بأي جزء منها بعد الآن
وعلى الصحراويين في الخارج العودة لبلدهم وإثبات وجودهم
ولا حول ولا قوة الا بالله
ما قاله هو عين الصواب ترك الاختيار للشعب الصحراوي يقرر مصيره بنفسه ان شاء انضم الى المغرب وان شاء الاستقلال فله ذلك ،وهذا لا يكون الا عن طريق استفتاء تقرير المصير الذي تقره الامم المتحدة تحت اشراف ومراقبة هيئة المينورسو التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض
الأمم المتحدة تقول يا مرتزق وليس المغرب الكركرات هي منطقة من المناطق العازلة، بمعنى أنك خرقت القانون الدولي بعدم سماع نداء غوتيريس من انسحاب هذه العصابة المارقة من هذه المنطقة الحدودية,
الحكومة الصحراوية تمارس سيادتها على ارضها و لها الحق في ذالك و المغرب هو من يتواجد في ارض غيره بدون شرعية
الاحتلال المغربي للصحراء الغربية اصبح مسالة وقت و يرحل الاستعمار مثل ما رحل كل استعمار من ارض اصحابها الشرعيين
المسؤولون الصحراويون يؤمنون بالديموقراطية و يقولون كلاما معقولا و جميلا و المغاربة يتعنتون و يرفضون الديموقراطية
اتركوا الشعب الصحراوي يقول كلمته و يقرر مصيره بنفسه عبر استفتاء حر و نزيه مثلما تقرره الامم المتحدة
البوليزاريو على ارضه و له الحق ان يمارس السيادة و المراقبة على ارضه المحررة و لا تستطيع اي قوة ان تمنعه , المغرب يتمادى في الهروب الى الامام و لكن في النهاية الحق يرجع لاهله الحقيقين,المغرب يحاول ان يغطي هزائمه في الحروب السابقة مع الجيش الصحراوي بانه ترك هذه الاراضي و لكن الحقيقة غير ذالك الجيش المغربي هرب مجبرا و احتمى بالجدار الترابي بعد ان استطاع الجيش الصحراوي تكبيده خسائر فادحة في الافراد و المعدات و الاف الاسرى
الكركرات في الحقيقة كانت محتلة من موريتانيا بعد تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب و موريتانيا بعد انسحاب الاستعمار الاسباني و لكن المقاومة الشرسة لجيش الصحراء الغربية ارغم موريتانيا على الانسحاب بعد عقد اتفاق بينها و بين البوليزاريو و اصبحت هذه الاراضي محررة لصالح البوليزاريو و نسخة من الاتفاق هي معتمدة لدى الامم المتحدة ,لهذا يستغرب المجتمع الدولي من استفزازات المغرب و محاولة احتلالها و ضمها الى الجزء المحتل من المغرب و هو من كان قد اقتسمها مع موريتانيا ,
المسؤول الصحراوي يقول الحقيقة و مؤمن ايمانا قويا بعدالة قضيته و يفتخر بتواجده في ارضه المحررة اما النظام المغربي هو من يتمادى في الاكاذيب و التضليل و لم يقنع اي دولة في العالم بما فيها فرنسا التي تساند احتلاله خدمة لمصلحها و في نفس الوقت تطالب بحل القضية الصحراوية من خلال تطبيق قرارات الامم المتحدة في تقرير المصير لشعبها
المغرب يخشى الاستفتاء لانه يدرك ان الشعب الصحراوي برمته لن يقبل العيش تحت نظام استبدادي سلط على الشعب المغربي و ابقاه في التخلف و الجهل لقرون ,كيف لشعب الصحراء الغربية يقبل بالاحتلال و شعب الريف الامازيغي نفسه يطالب بالانفصال و الاستقلال عن النظام المغربي
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- كما يجب على المغاربة قاطبة بالتمسك باراضيهم من طنجة إلى أبعد من لكويرة ، وبما فيها الصحراء الشرقية المغربية المستعمرة من قبل الجزائر ، ومدينة TINDOUF المسلوبة .
. TINDOUF تندوف وابعد منTINDOUF .
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- كما لا يجب حرمان شعب جمهورية NUMEDIA (…..).من تقرير مصيره وتحرير أراضيه المغتصبة .
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- وبالمناسبة ماذا عن حق شعب الطواريق بإنشاء نقط تفتيش في أراصيه ؟.
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- الذين يحكون عن دمقراطية الإنفصال ، يجب أن يعلمون بان لكل مبدء أن لا يكون من نوع ” حلال علي ، حرام على الآخر ” .
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- هكذا وان كانت حسب رأيهم – الخاطئ – ” دمقراطية ” في إنفصال مناطق مغربية من الوطن الأم ، فكيف ان لاتكون دمقراطية في جمهورية القبائل ؟ ودمقراطية في جمهورية الطوارق ؟…
عن اي صحراويين يتحدث وعن اي أرض الصحراء مغربية من قرون ولم يعرف التاريخ وجود شيء في الصحراء غير السلطة المغربية أضف إلى دلك ان اغلب قادة البوليساريو لا ينحدرون من منطقة الصحراء وأنهم طلبة مغاربة غررت بهم الجزائر وزاغوا عن هدفهم الأول كجزء يسير من الحركة الوطنية للمقاومة فأصبحوا مرتزقة يسعون للمتاجرة ببعض المحتجزين من المختطفين قبل أن يضيفون له موريطانيين جزائريين وبعض الرحل ممن لا وطن له لخلق شعب لا تريد إحصاء ولا تمتيعه ببطاقة اللاجئ. اما بخصوص الوضع في المكررات بالأمم المتحدة تقول بأنها شريط عازل حسب اتفاق وقف إطلاق النار وتدعو الانسحاب منه اما الحديث عن أراضي محررة فهاد من وحي الخيال وما توهمه الداخل لدى اليوم فصراعها مع الأمم المتحدة من جهة ومن جهة أخرى مع ورطة الانسحاب المحتوم أمام الداخل وهم الدين يتهمون انها أرض محررة وهي عكس دلك ولم تكن كدلك لانها أرض مغربية ويتصل
خبر عاجل
لقد نالت الشعوب الصحراوية في كل من مصر و ليبيا و تونس و الجزاءر استقلالها بعد تقرير المصير . كما ان الشعب الصحراوي في زحل و عتارت و الزهرة نالوا اعتراف الامم المتحدة باستقلالهم .
الصاعقة قادمة لكل من تسول له نفسه العبث بكل حبة رمل من الصحراء المغربية الابية .
حينما تخلق حركة بوليساريو ضجيجا إعلاميا حول قضية الصحراء، فهي تعمل بنصيحة الناصحين.
في نهاية عقد الثمانينات من القرن 20، هاجم مقاتلوا بوليساريو مدينة طانطان وهي توجد خارج منطقة النزاع. ولما طاردتهم القوات المغربية، عادوا إلى قواعد هم داخل التراب الجزايري.
لم يفهم المغاربة و المتتبعون يومها كيف سمحت السلطات الجزايرية باستعمال ارضها للهجوم على مدنيين في مدينة توجد داخل الحدود المعترف بها دوليا لبلد جار؟.
جاء التوضيح بعد سنوات، من الجنرال خالد نزار، قايد الجيش ووزير الدفاع الجزايري بعدما خرج او أخرج من دواليب السلطة.
شرح في كتاب الفه في باريس، ان سلطات بلاده سمحت بذلك الهجوم، على ما فيه من خطورة، لخلق جبهة للقتال شمال الصحراء، تشغل القوات المغربية عن الاستمرار في بناء الجدار العازل. وأقر الجنرال ان المغاربة فطنوا للمناورة وتصرفوا بحكمة، اذ ردوا الهجوم دون التوغل داخل حدودنا واستكملوا بناء الجدار الذي شل حركة بوليساريو بشكل كبير.
اقتنعت القيادات في الرابوني والمرادية ان العمليات العسكرية لم تعد ذي جدوى، فقبلت جبهة بوليساريو بالقرار الأممي القاضي بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات.
بعدها، استقبل مسؤول جزائري آخر قياديين في الجبهة، نصحهم بالقول ان وضع السلاح في المخازن لا يعني التوقف عن النضال، وأن اكبر هزيمة تصيب بوليساريو ليست هي وقف القتال، ولكن دخول القضية الصحراوية دائرة ” الموت الإعلامي “.
وصية المسؤول الجزائري كانت واضحة المعنى: يجب ان تبقى القضية حية في الاذهان، وفي دائرة اهتمام القوى العالمية وعلى أجندة المنظمات الدولية والاقليمية،
دون هذا، سيوضع النزاع على الرفوف، ويطاله النسيان و الرابح سيكون هو المغرب.
ها هو اليوم ضجيج ينبعث من الكركرات، عملا بنصيحة الجزائر. ضجيج يزرع الروح في قضية لا يلتفت لها أحد إلا في شهر أبريل لتمديد عهدة مينورسو.
ومن لا يقوى على الحرب، فليخلق صخبا وضجيجا على الأقل.