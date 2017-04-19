﻿قائد عسكري صحراوي: من حقنا إقامة نقطة تفتيش في الكركرات فهي أرضنا

نواكشوط – «القدس العربي»: أكد يوسف أحمد سالم قائد المحافظة العسكرية للجيش الصحراوي التابعة لجبهة البوليساريو «أن تنصيب الجبهة لنقطة تفتيش حدودية في منطقة الكركرات الحدودية، مسألة عادية للغاية، بل إنها تعتبر الحد الأدنى الذي يجب على القيادة الصحراوية القيام به لبسط السيادة على كل جزء يحرر من التراب الوطني الصحراوي».

وأوضح يوسف أحمد في تصريحات لوكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة أمس «أن قوات البوليساريو تمارس سيادتها على الأراضي المحررة»، مؤكداً «أن ممارسة هذه السيادة تقتضي أكثر مما يتم القيام بها في الظرفية الحالية».

وتحدث القائد العسكري الصحراوي عن الإجراءات التي تتولاها نقطة التفتيش الصحراوية الجديدة المقامة في الكركرات، فأوضح «أنها تدقق في الآليات العابرة عبر البوابة، حيث أن هناك من يعبر بجوازات سفر أجنبية وهناك من بين العابرين مغاربة يعتقدون بأنهم يعبرون أرضاً مغربية مع ان الأمر ليس كذلك»، حسب قوله.

وقال «القوات الصحراوية موجودة على الشريط المحرر من أراضينا، ونحن أحرار في ممارسة السيادة عليه من المحيط إلى أقصى نقطة لتواجدنا شرقا».

وأكد يوسف أحمد «أنه يجب ألا ينظر لقضية الكركرات كحدث منعزل عن سياق القضية الصحراوية حيث أنها جزء لا يتجزأ من هذا الملف».

ودعا القائد العسكري الصحراوي «الأمم المتحدة إلى تولي دورها كاملاً في إيجاد حل للقضية الصحراوية»، متهما المغرب بأنه «هو أول من خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991».

وكانت تقارير مغربية قد تحدثت عن «مواصلة جبهة البوليساريو خطواتها التصعيدية، في منطقة الكركرات على الحدود المغربية – الموريتانية بإقدام قواتها المتحركة في المنطقة على وضع سياج من الأحجار وإطارات السيارات والشاحنات المستعملة، لعرقلة المرور في منطقة الكركرات نحو الحدود الموريتانية، بهدف إعاقة حركة السير، والتحكم في مرور السيارات والشاحنات المتوجهة من المغرب إلى موريتانيا».

ولم تتحدث موريتانيا رسميا عن هذه القضية حيث أن حكومتها تنأى بنفسها عن هذا التجاذب المعقد بين المغاربة والصحراويين، سوى أن مستوردين للبضائع المغربية يشتكون من تأخر وصول طلباتهم بسبب ما أكد الناقلون المغاربة أنه عراقيل جديدة يضعها «الصحراويون الانفصاليون في طريقنا».

وتؤكد الأوساط المغربية أن من شأن هذه الإجراءات أن تخلق توتراً بمنطقة الكركرات تزامنا مع مناقشة مجلس الأمن لقرار جديد ذي صلة بالنزاع الصحراوي نهاية الشهر الجاري في اختتام دورة اجتماعاته السنوية التي يعقدها لمتابعة تطورات النزاع في الصحراء الغربية.

ونفت جبهة البوليساريو هذه التقارير واتهمت المغرب بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار 1991، وقال امحمد خداد المسؤول الصحراوي والعضو في وفد المفاوضات المباشرة بين مع المغرب «إن المغرب يقوم بـ «خرق وقف إطلاق النار من خلال دخوله العسكري للمنطقة ومحاولته تعبيد طريق فيها وطرد بعثة «المينورسو» ورفض مراقبة حقوق الإنسان وتجميد المفاوضات منذ العام 2012».

وأكد امحمد خداد «أن جمود المفاوضات مع المغرب بشأن مصير الصحراء ليس في مصلحة أمن واستقرار المنطقة مجدداً تمسك الجبهة بالاستفتاء طريقاً لحل أزمة الصحراء، حيث ان الواقع الميداني أكد أنه لا يمكن تجاوز الصحراويين في أي حل، نحن نطالب بحقوقنا، مؤيدين في ذلك من المحكمة الأوروبية وقبلها محكمة العدل الدولية، وسنؤيد أي حل يختاره شعبنا سواء كان الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي».

هذا وشهدت المنطقة الواقعة على الحدود الشمالية الغربية لموريتانيا حالة من التوتر في الأشهر الأخيرة من عام 2016 وبداية عام 2017 بين قوات البوليساريو والقوات المغربية.

ويخشى مراقبو هذا الشأن أن تتطور الأوضاع نحو احتكاكات عسكرية على الحدود قد تقود للحرب من جديد بين المغاربة المتمسكين بمواقفهم والصحراويين الذين نفد صبرهم.