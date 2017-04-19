النظام المصري والإرهاب: فساد أم تواطؤ؟
رأي القدس
لم يكن متوقّعا أبدا أن يعلن النظام المصري تحمّل مسؤوليات فشله الذريع في حماية كنيستين كبريين من عمليتين انتحاريتين، فهذا أمر ليس من عادات الأنظمة الاستبدادية. إعلان من هذا النوع كان سيؤدّي حكماً إلى تسليط الأضواء على الخلل الهائل في الأجهزة الأمنيّة المصرية التي كانت قد اعتقلت المنفذين سابقاً وكان لديها سجلات أمنية عنهما، كما تأكد أن السلطات الكويتية سلّمت أحدهما للقاهرة التي قامت أجهزتها بإطلاقه، وقد تمكن أحد المواقع الالكترونية، بأدوات بحثية بسيطة أن يوثق تاريخ الشخصين بالتفاصيل وعلاقتهما بتنظيم «الدولة الإسلامية» وتنقلاتهما.
الاعتراف الصريح بالفشل كان سيوجّه الأنظار إلى احتمال أخطر منه وهو أن هذا التساهل من أجهزة الأمن كان مقصوداً لذاته وهو أمر سيفتح الباب لفكرة التواطؤ، ولا يحتاج الأمر غير عودة سريعة إلى التاريخ القريب إلى ما كشفته التحقيقات عام 2011 عن تورط وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتفجير كنيسة القديسين باستخدام أحد المعتقلين من «الجماعات المتطرفة» ويدعى أحمد محمد خالد، وكان ذلك، بحسب وسائل الإعلام المصرية، لتخويف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم وتخفيف انتقادات البابا شنودة للقيادة السياسية المصرية.
يتناظر ذلك مع تحليل يعزو الفشل إلى أن وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية «مشغولة بمطاردة الصحافيين وحظر أموال جمعيات حقوق الإنسان وترتيب شؤون مرشحيها (وعملائها) للفوز في الانتخابات المتعددة، سواء كانت للبرلمان أو للنقابات، وتسريب التسجيلات ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وإرهاب تنظيمات المجتمع المدني والناشطين والمبدعين بملاحقة رواية أو برنامج تلفزيوني والقبض على الباحثين الأجانب ورمي جثثهم في الشوارع، ثم تلبيس القضية لأشخاص أبرياء، وتقاسم الغنائم الخ…».
غير أن التحليل الأخير الذي يحيل إلى انحطاط أجهزة النظام وفسادها المعمّم لا يزيح، بل يرجّح، فرضيّة التواطؤ المباشر مع الإرهاب، فقد جاءت العمليتان الإجراميتان بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما اعتبره النظام تفويضاً «شرعيّا» أمريكياً بـ»محاربة الإرهاب»، وليس مستغرباً من مخرجي أجهزة الأمن التي قامت بتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والتي تمكنت من إطلاق سراح وتبرئة مهندس تفجير كنيسة القديسين (والمتهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير)، حبيب العادلي، أن تفكر بتسهيل هجومين دمويين بهذا الحجم ضد الأقباط، معتقدين بأن هاتين العمليتين ستخلقان فزعاً في أوساط الغرب على مصير المسيحيين… وستصبّان، بالنتيجة، في تكريس دور السيسي عرّاباً أكبر لـ»مكافحة الإرهاب» مصريّاً وإقليميّا، وهي سلوكيات وسياسات سوداء تكرّرت في أكثر من بلد عربيّ وهناك إشارات كثيرة تدلّ عليها في ما نراه حاليّاً من أحداث.
من ذلك أن النظام المصريّ، وقبل أن تبرد دماء قتلى التفجيرين، استغلّ الحادثين الإرهابيين لتحقيق أهداف آنيّة انتهازية، وذلك بالهجوم على مؤسسة الأزهر وتقديم مشروع قرار لإلحاقها عمليّاً بباقي مؤسسات النظام الدينية كوزارة الأوقاف ومجلس الإفتاء، فحوّل الدفّة من المنفّذين (أو المعلنين عن التنفيذ)، من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (ومن خلفه أجهزة الأمن المتواطئة) إلى مؤسسة مدجّنة ومروّضة ولكنّها لا تدار بشكل مباشر من قبله، ومطلوب الأجهزة الأمنية بالتالي هو خنق هذا الحيز المتواضع الباقي من الاستقلال، والأهليّة، والاحترام الشعبي، والمهابة الدولية لتلك المؤسسة.
لم ينس النظام أيضاً خصمه السياسيّ المنكوب بالاعتقالات والملاحقات والقتل المبرمج، جماعة «الإخوان المسلمين»، فأضافها كالعادة على فاتورة منفّذي الإرهاب فاعتقل وقتل منها من اعتقل وقتل، بل إن أحد أنصاره الغيورين، سمير صبري، المحامي بمحكمتي النقض والدستورية العليا، أضاف على الطنبور وتراً، فقد قدم بلاغاً لنيابة أمن الدولة اتهم فيه وكيل مؤسسة الأزهر عباس شومان، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهو تمهيد من النظام وأنصاره لمحو الفاصل بين الإخوان، والأزهر، وعموم المسلمين، بحيث ترفع التهمة المخيفة كلّما احتاج النظام أو أجهزته أو أنصاره إلى تهشيم خصم أو احتلال منصب أو الغضب لمجرّد الاختلاف في الرأي.
… وينتهي الأمر بتحوّل المخبرين قضاة، والقضاة حكاماً وجلادين، وتتحوّل الوشاية لقانون والشعب كلّه لمتهم.
رأي القدس
أتذكر وقفة الأقباط المسيحيين في ميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير وأستغرب وقوفتهم مع الإنقلاب العسكري الدموي !
يجب أن يستيقظ الشعب المصري مسلميه ومسيحييه لما يحاك ضدهم من مؤامرات يدبرها العسكر لكسر اللحمة الوطنية بينهم
ولا حول ولا قوة الا بالله
أشكر صحيفة القدس العربي في كلماتها المتاالية – رأي القدس- والتي يتجلى من خلالها الرقي في الطرح والموضوعية في النقاش والحياد ما أمكن ،
كل هذه الصفات التي قلما توجد جميعها في مقالة واحدة جعلت منها – اي رأي القدس – البوصلة التي توضحلي لي كقارئ بسيط كثير من
الحقائق بشكل يحترم عقلي قبل ان يحترم أدبيات المهنة
أتمنى لصحيفتي التي أزورها يوميا كل التوفيق واأخص كاتب مقالة رأي القدس وان لم يفصح عن اسمه
سكوت الأزهر على مداح رابعة و تزكيته للانقلاب تجعل منه شريكا في للجريمة ولو كان السيسي أمينا لما انقلب على سيده انه فاقد للشرعية الشعبية و لكنه يحتمي بشرعية إسرائيل و أمريكا. ..و الشيخ جنى على نفسه و يجب التفريق بين موسسة الأزهر و موظف داخل الازهر
الخطف أو الإختطاف آخر صيحة ينتهجها النظام المصري لترويع وإرهاب الشعب المصري. كل ذلك يجعل ذاك النظام ضمن خان الإرهاب المُمارس على الشعب المصري حيث يجب محاسبة ذاك ما يسمى بالنظام المصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (النظام المصري والإرهاب: فساد أم تواطؤ؟)
فساد ام تواطؤ ام تخبط او الجميع؟والصحيح انها العوامل الثلاث مجتمعة هي التي تتحكم في حالة انقلابيي مصر الدمويين العملاء القتلة والمجرمين والذين ينحطون الى مرتبة العصابة التي تدير امورها بالمزاجية الهوجاء دون دستور او قانون او رادع من اخلاق او ضمير.
وبالنسبة لتفجير الكنيستين فان عدم ( الاعتراف الصريح بالفشل كان سيوجّه الأنظار إلى احتمال أخطر منه وهو أن هذا التساهل من أجهزة الأمن كان مقصوداً لذاته وهو أمر سيفتح الباب لفكرة التواطؤ، ولا يحتاج الأمر غير عودة سريعة إلى التاريخ القريب إلى ما كشفته التحقيقات عام 2011 عن تورط وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بتفجير كنيسة القديسين باستخدام أحد المعتقلين من «الجماعات المتطرفة» ويدعى أحمد محمد خالد، وكان ذلك، بحسب وسائل الإعلام المصرية، لتخويف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم وتخفيف انتقادات البابا شنودة للقيادة السياسية المصرية.)
نظام السيسي {وقبل أن تبرد دماء قتلى التفجيرين، استغلّ الحادثين الإرهابيين لتحقيق أهداف آنيّة انتهازية، وذلك بالهجوم على مؤسسة الأزهر وتقديم مشروع قرار لإلحاقها عمليّاً بباقي مؤسسات النظام الدينية كوزارة الأوقاف ومجلس الإفتاء، فحوّل الدفّة من المنفّذين (أو المعلنين عن التنفيذ)، من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (ومن خلفه أجهزة الأمن المتواطئة) إلى مؤسسة مدجّنة ومروّضة ولكنّها لا تدار بشكل مباشر من قبله، ومطلوب الأجهزة الأمنية بالتالي هو خنق هذا الحيز المتواضع الباقي من الاستقلال، والأهليّة، والاحترام الشعبي، والمهابة الدولية لتلك المؤسسة.}
وكبش الفداء واساس الارهاب عند السيسي وسبب الفوضى والاضطرابات الداخلية هم الاخوان المسلمين حيث يتحول( المخبرين قضاة، والقضاة حكاماً وجلادين، وتتحوّل الوشاية لقانون والشعب كلّه لمتهم.)
ولمصر وشعبها الصبر المتبصر العاقل، وبعده الطوفان والتسونامي الهادر الذي يكنس العملاء ويحتكم الى الصناديق الحرة والنزبهة. والله غالب على امره.
لاننسى أن النظام المصري ايد الغزو الروسي لسوريا على لسان سامح شكري بينما التزم الصمت على ضرب النظام السوري في الشعيرات ردا على الكيماوي.
لا أستطيع ان أضيف حرفاً واحداً لما جاء فى رأى القدس
فالقاصى والدانى وحتى أصغر طفل فى مصر المحبوسة يعرف ان النظام الكفتجى متورط حتى النخاع هو وأجهزتة الامنية فى ( معظم وليس كل ) العمليات الارهابية ولكنة هو وحدة متخصص فى تفجير الكنائس ومعظم التفجيرات التى تحدث فى المدن الكبرى !!
هل علينا ان نُذكر اخوتنا فى الوطن انة اثناء ثورة يناير على عصابة العساكر الحرامية وبعد هزيمة بلطجية الشرطة وانسحابهم من الشوارع مدحورين مذمومين لم يحمى ويؤّمن كنائسهم إلا اخوتهم المسلمين !
همسة اخيرة ….
*شخصيا لا أعترض على تحليل (قدسنا العزيزة )..
ولكن يبقى السؤال هل هذا (الاستبداد
والفساد ) خاص ب(مصر ) فقط
أم تتساوى فيه معظم دولنا العربية (المنكوبة)؟؟؟
*اللهم أصلح أحوال العرب والمسلمين
وعليك بالحكام الظلمة الفاسدين.
سلام
عندي سؤال .والذي يحب يجاوب يرسل الجواب .فرضا لو السيد مرسي بقي رئيسا .ماذا كان مصير مصر .وشكرا
التواطؤ هو الفساد ، لكن السيسي لا يعبأ بما يحصل لانه يستمد قوته من أمريكا واسرائيل ومليارات الخليج التي لم يحصل عليها اي حاكم عربي خلال هذه الفترة ، ولعله خير ان يكون مرسي غير متواجد على سدة الحكم ؟ والا لكانت التهم توجه اليه يوميا بانحدار الاقتصاد والأمن المصري ، الا يكفي الشعب المصري عارا ، ان محمد مرسي مسجون حتى اللحظة بدون ذنب او فساد ارتكب ؟ وام تثبت عليه سرقة جنيه واحد ، لذلك السيسي وأعوانه مستمرون في الفساد الى ان يشاء الله في نصرة المستضعفين في مصر .
: فساد أم تواطؤ؟””
الاثنين معا. انتهى.