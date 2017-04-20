الجيش الكوري الجنوبي يطور صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت
Apr 20, 2017
سول- د ب أ- قال مصدر عسكري بكوريا الجنوبية الخميس إن الجيش الكوري الجنوبي يطور حاليا صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت بمقدار 3 أو 4 أضعاف لنشرها بحلول عام 2020.
ويجري الجيش الكوري الجنوبي تطوير صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت “تحت إجراءات أمنية مشددة، لهذا السبب فإنه لم يتم الكشف عن مواصفات هذه الصواريخ بصورة مفصلة، إلا أنه من المتعارف عليه أن مداها يتراوح بين 300 إلى 500 كيلومتر”، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وتعتقد السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تطور أيضا صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت.
ونقلت يونهاب عن بعض الخبراء أن كوريا الشمالية تطور صواريخ مضادة للسفن كسلاح نووي استراتيجي جديد.
وهذا مايميز السياسه الامريكيه ( انها منحازه ) وقد كان الظن كل الظن ان اسرائيل على الحجر تجلس وحيده ( واذ بالجنوبيه ) تلحق بها اسوه بالعديد من دول العالم تتزاحم للجلوس فى الحضن الامريكى الدافئ ( واصبحت دول العالم ) هذة مرضى عنها تفعل ماتريد وتجرى تجاربها على كيف كيفها دون اعتراض امريكى ودول غير مرضى عنها لو حاولت اختراع ابره تقوم عليها قيامه امريكا ( والسبب ) من يجلس فى حضن امريكا ومن يتمرد على الجلوس فى حضنها وهكذا نرى ان امريكا لاتشبع تحب التنويع وان كانت اغلب دول العالم فى حضنها تبحث عن المزيد مايجيب راسها الا كل العالم (طيب والحل ) هناك دول لحمها مر راسها جابس والطريقه معاهم هذه امريكا تحاول جيبهم يجلسون فى حضنها بالقوه الله يستر تحب تقوم دول وتقعد دول مكانهم والحضن 1 امريكى 0
CAN WE HAVE THIS STYLE IN PHILISTINE TO CURE OUR PATRIOTISM FROM CARCINOMA ZIONISM COLONIZER