هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين وحلفاءهم في اليمن باستخدام الغام محظورة

دبي- أ ف ب- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس المتمردين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستخدام الغام محظورة في اليمن ما تسبب بمقتل وتشويه مئات المدنيين واعاقة عودة نازحين الى منازلهم.

وقالت المنظمة في تقرير إن المتمردين والقوات الموالية لصالح استخدموا ألغاما أرضية مضادة للافراد في ست محافظات على الأقل منذ أن بدأ التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية عملياته في اليمن في آذار/ مارس 2015.

واوضحت أن اليمن حظر “الألغام المضادة للأفراد منذ قرابة عقدين من الزمن”، لكن المتمردين خرقوا هذا الحظر وتسببوا “في قتل وتشويه مئات المدنيين” وتعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة واعاقة “العودة الآمنة” لالاف المدنيين النازحين الى منازلهم.

واعتبر المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا إن استخدام الحوثيين وقوات صالح للألغام الأرضية المضادة للأفراد “ينتهك قوانين الحرب، وإن الأفراد المتورطين يرتكبون جرائم حرب”.

ودعت هيومن رايتس ووتش المتمردين إلى اتخاذ “خطوات فورية لضمان توقف القوات التابعة لها عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أي ألغام مضادة للأفراد تمتلكها، وإنزال العقاب المناسب بكل من يستخدم هذه الأسلحة العشوائية”.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/ مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير.

وقتل في اليمن اكثر من 7700 شخص غالبيتهم من المدنيين، وأصيب اكثر من 40 ألف شخص اخر بجروح، وفقا للامم المتحدة، في معارك بين الطرفين وعمليات قصف بحرا وبرا وجوا منذ بدء الحملة السعودية.