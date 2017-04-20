بعد خلعها للحجاب شاهيناز تعيش حالة نشاط فني في حفلات أعياد الربيع

القاهرة ـ أحييت الفنانة المصرية شاهيناز، حفلًا غنائيًا لها ضمن فعاليات أعياد الربيع في نادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان.

شاهيناز، تعيش هذه الأيام حالة نشاط فني حيث يعد هذا الحفل هو الثالث لها بعد الحفل الذي أحيته في منتجع بيوت باي، والحفل الثاني بنادي مدينة نصر الرياضي، وذلك وسط حضور كبير من جمهورها.

الفنانة المصرية تألقت خلال حفلها الأخير بعدد من الأغاني ومنها “قولي قولي”، و”كمان كمان”، التي اشتهرت بهما، و”شكرا أوي، وبيبان في عنييك، والأمل في رجوعك، واحب أعيشلك، وجوه قلبي”.

من ناحية أخرى تستعد شاهيناز هذه الأيام لتجهيز ألبومها الغنائي الجديد بالإضافة إلى تصوير أغنية سنجل فيديو كليب والتي تعود بها للساحة مرة أخرى بعد غياب طويل بسبب ارتدائه للحجاب.