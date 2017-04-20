تغير ملامح نادية لطفي

القاهرة ـ مازالت الفنانة المصرية نادية لطفي ترقد في مستشفى المعادي العسكري، حيث تتلقى العلاج.

انتشرت للفنانة المصرية صورة حديثة من داخل المستشفى وظهرت علامات المرض عليها ولم تكن تضع أي ماكياج، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة نادية لطفي.

نادية لطفي مازالت تخضع للعلاج الطبيعي في المستشفى، حيث لديها مشاكل في العظام بخلاف ضيق في التنفس.

نادية لطفي شاركت في عدد من الأعمال السينمائية ومن بينها “الخطايا، السمان والخريف، الناصر صلاح الدين”.