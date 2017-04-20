47 جنيها مستحقة منذ 25 عاما تهدد مصريا بعقوبة كبيرة

القاهرة ـ طالب الشهر العقاري بمحافظة القليوبية بمصر بدوي سيد عبده محمد رضوان بتنفيذ حكم صادر منذ 25 عاما، خاص بدفع مبلغ 47 جنيها بسبب خطأ في تقدير الرسوم المطلوبة منه عند عمل توكيل لبيع سيارة عام 1997.

وقال محمد رضوان شقيق بدوي، إنه فوجئ بالإنذار من الشهر العقاري ليطالبه بمبلغ 47 جنيها نتيجة خطأ موظف منذ عام 1997 أثناء قيامه بتسجيل عقد توكيل لبيع سيارته في ذلك الوقت.

وتابع حسن أنه في حالة عدم سداد المبلغ يحق للمحكمة حجز أي منقولات أو أصول.