47 جنيها مستحقة منذ 25 عاما تهدد مصريا بعقوبة كبيرة
Apr 20, 2017
القاهرة ـ طالب الشهر العقاري بمحافظة القليوبية بمصر بدوي سيد عبده محمد رضوان بتنفيذ حكم صادر منذ 25 عاما، خاص بدفع مبلغ 47 جنيها بسبب خطأ في تقدير الرسوم المطلوبة منه عند عمل توكيل لبيع سيارة عام 1997.
وقال محمد رضوان شقيق بدوي، إنه فوجئ بالإنذار من الشهر العقاري ليطالبه بمبلغ 47 جنيها نتيجة خطأ موظف منذ عام 1997 أثناء قيامه بتسجيل عقد توكيل لبيع سيارته في ذلك الوقت.
وتابع حسن أنه في حالة عدم سداد المبلغ يحق للمحكمة حجز أي منقولات أو أصول.
” إنه فوجئ بالإنذار من الشهر العقاري ليطالبه بمبلغ 47 جنيها نتيجة خطأ موظف منذ عام 1997 ” إهـ
تحصل عندنا بالنرويج أيضاً ! صديقي الحلاق أتت له فواتير قديمة من الضرائب عن محل أغلقه منذ عشر سنوات !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
لتصحيح هذا الخطأ ودفع الرسوم المترتبة عليه بالتقادم يحتاج إلى معاملة طويلة عريضة وطوابع ورشاوي وزيارات إلى الدوائر الرسمية قد تكلفه مبالغ كبيرة هذا غير المبلغ الأصلي التي تطالبه به الدولة. الله يعينك يا بدوي! لحظة لحظة!! كيف بدوي وعنده سيارة ممكن يكون بسبب بيع جمل أو ناقة!!
الجنرالات و عسكر مصر يمتص دماء المصريين صباح مساء و مبارك يستعيد ترونه المنوية و السيد بدوي يطالبونه بتغطية الرسوم عن طريق الخطأ. .ربما من الإخوان أو أزهري أو علماني منبطح ..لقد أتى الدور على كل من طبل و زمر إبان التمرد على السيد مرسي