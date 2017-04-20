تونسي يغتصب حبيبته ويشوّه وجهها بسكين لأنها قررّت الإنفصال عنه والزواج بقريبها
تونس ـ أقدم شابٌ تونسيّ على استدراج حبيبته واغتصابها وتشويه وجهها بسكين، بعدما قرّرت الانفصال عنه والارتباط بقريبها، في ولاية بن عروس.
وبيّنت التحقيقات الاولية أن المتهم تربطه بالضحية علاقة عاطفية لمدة 8 سنوات، واتصل بها يوم الحادثة وأوهمها بأنه يريد مقابلتها قبل سفره الى الخارج.
وبعد استجابة الفتاة لدعوة حبيبها استدرجها الى منزل أحد أقاربه واغتصابها تحت طائلة التهديد وشوه وجهها بسكين، ما تسبب لها بجرحٍ غائرٍ في الوجه.
ووفقَ وسائل إعلام تونسية فقد اضطر الجاني الى نقل الفتاة الى المستشفى بسبب غزارة الدم ومن ثم سلم نفسه الى مركز الامن معترفا بفعلته.
وذكرت صحيفة “الصريح” أنه عند فحص الفتاة تبين ان بكارة الفتاة قد فُضّت حديثا وقد تم رتق الجرح الغائر في وجهها بـ22 غرزة.
واكدت الضحية خلال الاستماع الى اقوالها انها انتظرت صديقها طويلا مدة 8 سنوات ولكن بطالته طالت لتقرر عائلتها خطبتها لقريبها وهو ما جعلها تنفصل عنه.
” وبيّنت التحقيقات الاولية أن المتهم تربطه بالضحية علاقة عاطفية لمدة 8 سنوات، ” إهـ
نتيجة طبيعية لعلاقة محرمة ! قال حبيبها وحبيبته قال !!
وأظنها بعد الزواج ستخون زوجها
ولا حول ولا قوة الا بالله
عرفت من خلال متابعتي الدائمة للبرنامج التونسي الشهير “عندي ما نقلك” ان القانون هناك في صف المراة على طول الخط ولذلك فهو بالتأكيد سينال عقوبة صارمة جدا ومعاملة يستحقها!..ومع ذلك فالتجربة ستكون قاسية جدا عليها من الناحية النفسية لانها ضيعت كل هذه السنين في انتظار حيوان اناني لم يكن يستحق ان تنتظره ولا ليوم واحدا..وفي الاخير دفعت في ذلك ثمنا باهظا!!
تحليلك أخي الكروي هده المرة يا ابيض يا اسود …الفتاة عاشت علاقة غرامية اكيد هي محرمة ….لكن حافظت على عدريتها….و فكرت بعقله لهدا قررت الزواج بقربيها. …و لو كانت ستون زوجها كما تدعي لقيت على اتصال مع حبيبها الأول. …هل هناك فتاة في العالم أو أوربا لم تتعرف بشاب ما خلال الدراسة …انت تعيش في عالم و في مخيلتك عالم اخر…ملاحظة الرجل هو اللدي فكر بأطفال و يريد للزمان أن يتوقف عند علاقة عاطفية لا مخرج لها لا سكن و لا لباس و لا مستقبل ..أعتقد أن الرجل يستخدم العاطفة أكثر من المرآة في مسألة تقرير المصير