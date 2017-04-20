كويتي يقاضي زوجته بعد ان استولت على 55 سيارة فارهة سجلها بإسمها

الكويت ـ رفع رجل أعمال كويتي دعوى على زوجته يطالبها فيها بإسترداد 55 سيارة كان قد سجلها باسمها بعد أن طلبت منه الطلاق.

وكان الزوج قد كتب 55 سيارة باسم زوجته وأم اولاده تعبيراً عن حبه لها، ولكن خلافات حدثت بينهما طلبت على إثرها الزوجة الطلاق.

وقام رجل الأعمال الكويتي برفع دعوى نقل ملكية 55 سيارة كان قد كتبها باسم زوجته بعقد صوري .