كويتي يقاضي زوجته بعد ان استولت على 55 سيارة فارهة سجلها بإسمها
Apr 20, 2017
الكويت ـ رفع رجل أعمال كويتي دعوى على زوجته يطالبها فيها بإسترداد 55 سيارة كان قد سجلها باسمها بعد أن طلبت منه الطلاق.
وكان الزوج قد كتب 55 سيارة باسم زوجته وأم اولاده تعبيراً عن حبه لها، ولكن خلافات حدثت بينهما طلبت على إثرها الزوجة الطلاق.
وقام رجل الأعمال الكويتي برفع دعوى نقل ملكية 55 سيارة كان قد كتبها باسم زوجته بعقد صوري .
القانون لا يحمي مغفلين
ولا حول ولا قوة الا بالله
55 سيارة؟ لماذا هذا التبذير يا اخي؟ طبعا كل واحد حر في ماله مادام يدفع الزكاة..لكن والله هذا تبذير.. اما الزوجة فلا اظن ثروتها هي تلك السيارات فقط، لذلك عليها ان تحتفظ بما تحتاجه منها فقط وتبيع الباقي وتفتح بثمنها مشاريع صغيرة تدر ربحا على فقراء المسلمين وتعتبرها صدقة جارية تنفعها يوم لا ينفع شيئا الا العمل الصالح.
WE ARE SORRY FOR THIS UN HARMONY GAMOUS AND FAMILY