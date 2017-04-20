يمينيون إسرائيليون يقيمون حفل شواء قرب أحد السجون
القدس - الأناضول - أقام يمينون إسرائيليون حفل شواء، ظهر الخميس، بالقرب من أحد السجون التي يخوض فيها فلسطينيون، إضراباً عن الطعام.
وبادرت منظمة “شبيبة الاتحاد الوطني”، اليمينية إلى تنظيم هذا الحفل، بالقرب من سجن “عوفر” الإسرائيلي القريب من رام الله، استفزاز الاسرى.
وقال الموقع الإلكتروني للقناة السابعة التابعة للمستوطنين، إن اليمينيين الإسرائيليين أقاموا الحفل لمدة تصل إلى 45 دقيقة قبل أن تطلب الشرطة الإسرائيلية من القائمين عليه، وقفه.
وارتدى القائمون على الحفل قبعات، ورفعوا لافتات عليها شعار” الاتحاد الوطني”، وسط تواجد لعدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية في المكان.
وتقع المنطقة التي تم تنظيم حفل الشواء فيها، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقالت القناة السابعة:” تم تنظيم الحدث بهدف كسر روح الإرهابيين، ولدعوة الحكومة الإسرائيلية لعدم الاستسلام لابتزازهم”.
وقال أوفير سوفر، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني للقناة ذاتها:” حان الوقت لعدم الاستماع إلى المضربين عن الطعام”.
وأضاف:” ندعو الحكومة وقادتها إلى تشديد ظروف الحياة على الإرهابيين”، على حد تعبيره.
ويمتنع الاسرى الفلسطينيون في الإضراب عن تناول كل أنواع الطعام، ويكتفون بالماء والملح.
وكان مئات الاسرى الفلسطينيين قد بدأوا الإثنين الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم.
أيها الفلسطينيون بخروا لهم بالشحم. أقيموا شواء بشحم الضأن أو بشحم الإبل، السنام، فهم يمقتون رائحة الشحم على النار. أو حتى بعر الإبل المجفف على النار فإنه وفق خرافتهم يجعزهم. جربوا ولن تخسروا شيئا. فاليهود الذين أزعجوا الأسرى من الفلسطينيين ذلك جيدا.
اليهود الذين شووا اللحم لإستفزاز الأسرى يمكن إزعاجهم أيضا بحرق بعر الإبل فهم يمقتون ذلك. علىفكرة هل ثمة إبل في في فلسطين أم أن المحتل منع تربيتها. إذََا في الأمر إن.
أيام كان اليهود في بعض البلاد العربية إذا تجاوز أحدهم حده أخذ بعض الأطفال مبخرة عليها جمر وبعر إبل مجفف. بعدها لن يستطيعوا أكل كل طعام ذاك اليوم.