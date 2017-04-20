الشرطة الإسرائيلية تطرد أحد عناصرها لضربه فلسطينيا في القدس

القدس المحتلة- أ ف ب- اعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس انها طردت أحد عناصرها بعد انتشار فيديو الشهر الماضي يظهره يهاجم بعنف سائق شاحنة فلسطينيا في أحد احياء القدس الشرقية المحتلة.

وفي شريط الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشتم الشرطي الذي يحمل سلاحا السائق ثم يضربه برأسه ويركله بساقه.

ويحاول السائق حماية نفسه من الضربات، بينما يحاول فلسطينيون اخرون التفاهم مع الشرطي لكنه يهاجمهم ايضا.

واعلنت الشرطة في بيان انها قامت بابلاغ الشرطي قرار فصله الاربعاء، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 14 يوما.

وبحسب البيان فان “الحادث كان استثنائيا وعنيفا ويتنافى مع كافة قيم الشرطة الإسرائيلية” موضحا أن “الشرطي الذي يتصرف بهذه الطريقة ليس له مكان في الشرطة الإسرائيلية”.

وقام شاهد عيان فلسطيني بتصوير الحادثة في موقف السيارات قرب مبنى وزارة الداخلية الإسرائيلية في حي واد الجوز في القدس الشرقية المحتلة، وسلمه إلى صحافي إسرائيلي.

وقال الشاهد إن الشرطي اتهم السائق بالحاق اضرار بسيارته بواسطة شاحنته.