ثري سعودي يعرض الزواج على الفنانة البحرينية شيلاء سبت مقابل مبلغ ضخم

الرياض ـ قام ثري سعودي بالإعلان عن رغبته في الزواج من الفنانة البحرينية شيلاء سبت، مقابل مهر ضخم جدا.

الثري السعودي نشر صورة لشيك كتبه باسم شيلاء صادراً من البنك السعودي للإستثمار بقيمة 7 ملايين ريال، وذلك في حالة موافقتها على الزواج.

الفنانة البحرينية لم تعلق على هذا العرض بالموافقة أو الرفض، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها يتكهنون بأن هذه الصورة مجرد مزحة وليس عرض حقيقي للزواج.

وكانت شيلاء سبت قد تعرضت لموقف محرج مؤخرا بعد أن تمزق فستانها، خلال حضورها أضخم كرنفال للموضة، والذي أقيم بفندق موفنبيك بالقاهرة، والذي تم خلاله تتويجها بلقب ملكة الموضة العربية لعام 2017.