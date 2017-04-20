محمد عساف يؤدي مناسك العمرة

رام الله ـ سافر النجم الفلسطيني محمد عساف إلى المملكة العربية السعودية، حيث أدى مناسك العمرة، وحرص على مشاركة الفانز بمقاطع فيديو من رحلته عبر تطبيق “سناب شتاب”.

نجم”اراب ايدول” ظهر في مقاطع الفيديو من داخل الحرم المكي بملابس الإحرام، ودعا لجميع محبيه ومتابعيه بزيارة الكعبة، حيث هنأ فانز عساف الفنان الفلسطيني بالعمرة، متمنيين له عمرة مقبولة وذنب مغفور، كما طلبوا منه الدعاء لجميع بلاد الوطن العربي وخاصة سوريا بالأمن والأمان.

من ناحية أخرى، احتفل محمد عساف بتجاوز عدد مشاهدي كليبه الأخير لأغنية “ما وحشناك” حاجز الـ 3 مليون عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات على الخوار ولحن هادى شرارة، وإخراج الكليب سعيد الماروق.