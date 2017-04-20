إعلامي مصري يٌطالب بإنشاء نقابة للراقصات

القاهرة ـ طالب الإعلامي يوسف الحسيني، خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “فحص شامل”، بإنشاء نقابة للراقصات .

وقال يوسف الحسيني “أنا بتغاظ أوي من اللي بيقعد يقول أنا أشرف من الرقصات أشرف ليه؟ وليه هما مش شرفاء، ليه حالة الازدواجية اللي بنعيشها… يعني لما نروح فرح نقعد قدام ونتفرج على الرقاصة ولما نيجي نتسئل نقول لا… وبالنسبة ليا أنا بحب الرقص الشرقي جدا”.

وأضاف أن الفنانة تحية كاريوكا كانت ممثلة عظيمة إلى جانب أنها راقصة رائعة وسامية جمال وغيرهم، ولو لهم نقابة تمنع مزاولة هذا الفن هيكون لها لوائح ومعايير وهيخافوا يغلطوا.