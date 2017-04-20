سيدة تكتشف خيانة زوجها في مهرجان ديني

لندن ـ تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تٌثير الفوضى خلال حفل ديني بعد ان رصدت زوجها مع عشيقته في الحفل الذي تواجد به المئات من الناس.

وتظهر السيدة في الفيديو وهو تخوض شجار عنيف خلال موكب سيمانا سانتا في سانتو كريستوبال في ليمان بيرو، وهو واحد من المواكب المقدسة في البلدة.

وكانت الزوجة قد قررت السفر بمفردها إلى المهرجان بعد أن أخبرها زوجها أنه مشغول من أجل الصلاة والاسترخاء، إلا أن المشهد كان مرعباً عندما رصدت زوجها في المهرجان برفقة عشيقته.