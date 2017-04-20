﻿السلطات الإيرانية تلغي أهليّة أحمدي نجاد للترشح للانتخابات

طهران – د ب ا: أكدت مصادر غير رسمية ان مجلس صيانة الدستور الإيراني وافق على أهلية ستة أشخاص لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للانباء عن المصادر قولها إن حجة الاسلام حسن روحاني (الرئيس الحالي) وآية الله ابراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف، واسحاق جهانجيري، ومصطفي هاشمي طبا، ومصطفي مير سليم، حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وارسلت اسماء المرشحين الذين حصلوا على موافقة مجلس صيانة الدستور اليوم الى وزارة الداخلية الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلام رسمية أن ترشيح أحمدي نجاد للرئاسة الإيرانية قد تم رفضه.