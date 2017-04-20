﻿ممثل خامنئي في الحرس الثوري: الأمريكيون والعلمانيون يؤخرون ظهور الإمام المهدي

لندن ـ «القدس العربي»: ذكرت شخصية دينية إيرانية بارزة محسوبة على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أن أسباب تأخر ومنع ظهور «الإمام المهدي» تعود لمعسكرين أساسيين حملتهما هذه الشخصية عبء الأسباب التي تحول دون ظهوره.

وقال رجل الدين البارز علي سعيدي، ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي لدى الحرس الثوري، إن أمريكا «تمنع ظهور الأمام المهدي».

وأضاف سعيدي خلال لقائه بقيادات في قوات الحرس: «إن الثورة الإسلامية تهيئ الساحة الدولية لظهور الإمام المهدي… واليوم نحن نقف على أعتاب هذه المرحلة التي سيظهر فيها». ونشر موقع الحرس الثوري الإيراني الرسمي، وموقع الباسيج تصريحات سعيدي التي قال فيها إن «الثورة الإيرانية اليوم هي المرحلة الأخيرة قبل ظهور المهدي».

وعن المتسببين في تأخير ظهور الإمام المهدي قال سعيد: «اليوم هناك معسكران يعملان بكل قوة لمنع ظهور المهدي، الأول هو المعسكر الخارجي بقيادة أمريكا، والثاني هو المعسكر الداخلي الذي يتشكل من الليبراليين والعلمانيين، حيث إن هذا المعسكر من الصعب جدا معرفة مواقفه لأنه يتخفى بغطاء النفاق».

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني اتهم في وقت سابق السعودية بالتخطيط لاغتيال الإمام المهدي «لحظة ظهوره عن طريق القناصة المتمركزين على الأبراج المحيطة بالكعبة»، مطالبا بأن يكون هناك «تحرك إيراني لمنع اغتيال المهدي من قبل السعودية».