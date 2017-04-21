﻿عمار الحكيم: إذا أعلنت الدولة الكردية فلن يعترف بها سوى إسرائيل

بغداد ـ « القدس العربي»: قال زعيم التحالف الوطني الشيعي، في العراق، عمار الحكيم، أول أمس الأربعاء، إنه «حال اعلان الدولة الكردية فإن اسرائيل ستكون الدولة الوحيدة التي تعترف بها».

وأضاف، في مقابلة مع قناة «أون لايف «المصرية، «لا أعرف دولة غير إسرائيل يمكن أن تعترف بدولة كردية إذا ما أعلن عنها في الوقت الراهن»، مضيفا «تلقينا تأكيدات من الإدارة الأمريكية الجديدة كما الإدارات السابقة، عن التزامهم بوحدة العراق».

وتابع: «أعتقد أن الظرف الراهن، غير مساعد لمثل هذه الأقاليم لا من حيث التركيبة الداخلية لكردستان وحجم الإشكاليات السياسية والاقتصادية والأمنية والتحديات التي يواجهها الإقليم، ولا من حيث المعادلة العراقية والظروف الهشة والتحديات التي تواجه العراق، ولا من حيث الظروف الإقليمية والدولية».