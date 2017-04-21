﻿ناشطون مغاربة ينددون بمشاركة شركات إسرائيلية في نشاطات اقتصادية وثقافية في المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»: ندد ناشطون مغاربة بمشاركة شركات إسرائيلية بنشاطات تنظم في المغرب والتطبيع الثقافي في مدن مغربية.

وأدان «الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع»، بمشاركة شركة «نيطافيم» الإسرائيلية في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، بعد فتح الشركة فرعا لها في المغرب تحت اسم (نيطافيم موروكو) وهي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في السجل التجاري لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 21 ايلول/ سبتمبر 2016.

وبعث الائتلاف برسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الفلاحة، ووزير الخارجية، ورئيس الحكومة، احتجاجا على التطبيع الاقتصادي نظرا لمشاركة الشركة الصهيونية في معرض الفلاحة الدولي.

وأعلن الائتلاف في بلاغ أرسل لـ»القدس العربي» عن رفع دعوى مستعجلة لإغلاق فرع شركة «نيطافيم» وإزالة تسجيل هذه الشركة من السجل التجاري، وإصدار قرار استعجالي بمنع عرض منتوجاتها في معرض مكناس.

وراسل الائتلاف وزير الثقافة ورئيس الحكومة احتجاجا على التطبيع الثقافي في كل من وجدة والرباط. ودعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع الثقافي اليوم الجمعة أمام المركز الثقافي الفرنسي في الرباط الذي استقبل الرسام الصهيوني میشل شیکا وعرض رسوماته. وتنظيم وقفات احتجاجية مناهضة للتطبيع بكل من الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى يوم الإثنين 15 ايار/ مايو المقبل بمناسبة الذكرى الـ69 للنكبة.