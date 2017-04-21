ناشطون مغاربة ينددون بمشاركة شركات إسرائيلية في نشاطات اقتصادية وثقافية في المغرب
الرباط ـ «القدس العربي»: ندد ناشطون مغاربة بمشاركة شركات إسرائيلية بنشاطات تنظم في المغرب والتطبيع الثقافي في مدن مغربية.
وأدان «الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع»، بمشاركة شركة «نيطافيم» الإسرائيلية في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، بعد فتح الشركة فرعا لها في المغرب تحت اسم (نيطافيم موروكو) وهي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في السجل التجاري لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 21 ايلول/ سبتمبر 2016.
وبعث الائتلاف برسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الفلاحة، ووزير الخارجية، ورئيس الحكومة، احتجاجا على التطبيع الاقتصادي نظرا لمشاركة الشركة الصهيونية في معرض الفلاحة الدولي.
وأعلن الائتلاف في بلاغ أرسل لـ»القدس العربي» عن رفع دعوى مستعجلة لإغلاق فرع شركة «نيطافيم» وإزالة تسجيل هذه الشركة من السجل التجاري، وإصدار قرار استعجالي بمنع عرض منتوجاتها في معرض مكناس.
وراسل الائتلاف وزير الثقافة ورئيس الحكومة احتجاجا على التطبيع الثقافي في كل من وجدة والرباط. ودعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع الثقافي اليوم الجمعة أمام المركز الثقافي الفرنسي في الرباط الذي استقبل الرسام الصهيوني میشل شیکا وعرض رسوماته. وتنظيم وقفات احتجاجية مناهضة للتطبيع بكل من الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى يوم الإثنين 15 ايار/ مايو المقبل بمناسبة الذكرى الـ69 للنكبة.
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- شخصيا لا أتفق نهائيا مع ؤولائك الناشطون المغاربة المنددون .
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- لسبب جد بسيط .
وهو ، فبينما دولة عربية ” شقيقة ” تعمل منذ عقود ، على تقسيم المملكة وإضعافها ، فإسرائيل تحترم الوحدة الترابية المغربية المقدسة . الخط الأحمر .
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- كما أني أرحب بالنشاطات الإقتصادية والثقافية للصين ولروسيا في المغرب ، ومن لا يعجبه الأمر(….) ، فاليشرب البحر ( الأطلنتيكي) . لان السياسة والدبلوماسية ، لأن الحياة ، مسألة مصالح فحسب .
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- ففي مصلحة وحدة وطني الترابية، فإني شخصيا مستعد لأتظامن مع الشيطان .
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- فعاش المغرب موحدا قويا ، ولو كره الكارهون ، وتبّا لهم .
برشلونة تقاطع وعرب آخر زمان يلغون المقاطعة
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- المسافة بين وطني الحبيب وبين بارشلونة ، هي نفس المسافة الموجودة بين كوكب الأرض وكوكب زحل .
موقف برشلونة لا يهمني يالمرة .
بل الموقف إتجاه وطني ، فهو مقدس .
برشلونة فرقة كرة او في أقصى تقدير ، مدينة إنفصالية .
بينما وطني هو حكاية شعب بأكمله .
تاريخه حضارته ونضاله في وجه المعتدين على وحدته المقدسة . الخط الأحمر .
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- السيد ” السوري ” أعلاه في التعقيب ، يجب أولا أن يحكي عن وطنه سوريا وخاصة عن هضبة الجولان المقايضة .
وعن احميميم وعن الآذقية وطارطوس .
أما الرقة فنحن نعلم أن بشار قايضها للداعش ليستمر في السلطة .
وحيث إيران وروسيا يحكيان أن بشار والقاعدة صنوان ، لا يمكن لبشار أن يكون بدون داعش .
بسقوط داعش يسقط بشار .
ولهذا السبب فإيران وروسيا لا يقاتلان داعش بل يذبحون الشعب السوري المعارض لإستبداد نظام فاسد .