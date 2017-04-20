﻿حماس تبث رسالة تلمح إلى وجود أسيرين إسرائيليين على قيد الحياة

غزة – أ ف ب: نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مساء أمس الخميس مقطعا مصورا يتضمن رسالة لعائلات أسيرين إسرائيليين يحمل تلميحا إلى أنهما على قيد الحياة.

ويظهر شريط فيديو مدته ثلاث دقائق ونصف على موقع القسام وفضائية «الأقصى» التابعة لحماس أغنية باللغة العبرية تبدو كحوار تمثيلي بين الجنديين هدار غولدن، وشاؤول ارون مع والديهما، وتضمن ترجمة كلماتها بالعربية بعنوان «حكومتكم تكذب عليكم… رسالة من جنود العدو الأسرى لعائلاتهم».

وتقول الأغنية «أمي أمي أنا هنا لماذا يقولون إنني ميت». وتتابع «أبي أمي إفعلوا كل شيء لكي تظهر الحقيقة، أنا في أسر القسام أرجوكم أنقذوني».

وتضيف «أبي أمي إفعلوا كل شيء لتخرج الحقيقة إلى النور».

وتضمنت الأغنية أيضا «كفى كذبا، أرسلتني الدولة لأحارب من أجلها وبعد الأسر أهملوني».

وتقول حماس إن جناحها العسكري أسر أربعة إسرائيليين بينهم جنديان تعتقد إسرائيل أنهما قتلا في حرب صيف 2014 في قطاع غزة.

والعام 2011 قامت إسرائيل وحماس بعملية تبادل أفرج خلالها عن ألف أسير فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي كانت أسرته حماس صيف 2008.