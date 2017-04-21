﻿تصويت تاريخي لمجلس مدينة برشلونة بإنهاء أي تعاقدات مع الاحتلال ومستوطناته

‏رام الله ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: قرر مجلس مدينة برشلونة الإسبانية بالإجماع قطع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناتها غير الشرعية وفق القانون الدولي. ورحبت حملة المقاطعة الدولية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها بالقرار ووصفته بالتاريخي.

وأقر مجلس مدينة برشلونة كذلك بشرعية «الحملات اللاعنفية التي يروج لها المجتمع المدني الفلسطيني والدولي للدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين» في إشارة واضحة إلى الحق في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية من خلال المقاطعة.

وأوضحتBDS أنه بعد هذا القرار التاريخي، ينضم مجلس مدينة برشلونة إلى أكثر من 70 سلطة محلية في جميع أنحاء الدولة الإسبانية التي اعتمدت تدابير متنوعة لإنهاء التواطؤ المحلي في نظام الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني. وكانت عشرات السلطات المحلية الإسبانية أصدرت التماسات لدعم حركة المقاطعة من أجل حقوق الفلسطينيين وأعلنت عن نفسها «مناطق خالية من الفصل العنصري».

وصرح رفيق زيادة عضو الأمانة الدولية للمجلس «في أعقاب مواقف مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومات السويد وأيرلندا وهولندا، يعتبر اعتراف مجلس مدينة برشلونة بحق الدفاع عن الحقوق الفلسطينية من خلال حملات المقاطعة هو انتصار لحرية التعبير والحقوق الديمقراطية في أوروبا. وهي تعترف أيضا بدائرة المقاطعة بوصفها حركة شاملة وملهمة ومناهضة للعنصرية متأصلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤيد المبدأ الأساسي المتمثل في حق الفلسطينيين في التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها بقية البشر».

من جهة أخرى يتزايد التخوف في إسرائيل من قرار الإتحاد العالمي لكرة القدم «فيفا» إقصاء ستة فرق من المستوطنات، خلال المؤتمر العام الذي سيعقده بعد شهر في البحرين.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع يهتم بهذا الموضوع إنه وصلت إلى إسرائيل معلومات تفيد بأن رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب، طلب طرح موضوع فرق كرة القدم من المستوطنات على جدول أعمال مجلس «فيفا». وقال مسؤول إسرائيلي إنه يجب الاستعداد لأسوأ سيناريو بالنسبة لإسرائيل، وهو إجراء تصويت، لأنه في حال إجراء تصويت فإن فرص فوز إسرائيل تساوي الصفر.

ويحاول الطرف الفلسطيني منذ 2015 ممارسة الضغط على «فيفا» وعلى الدول الأعضاء فيه للعمل ضد إسرائيل على خلفية مشاركة ستة فرق من المستوطنات في الدوري الإسرائيلي الدرجات الدنيا، لكن الفلسطينيين يطالبون «الفيفا» بتفعيل الدستور ضد هذه الفرق، وإذا لم توافق إسرائيل على إخراجها من الدوري فيجب طردها من «الفيفا».