﻿إجراءات أمنية مشددة في بغداد بمناسبة ذكرى «استشهاد الإمام الكاظم»

بغداد ـ «القدس العربي»: ستعيش العاصمة العراقية شللا شبه كامل لمدة خمسة أيام بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم، أحد أئمة الشيعة، حيث تتوافد اعداد كبيرة من الزائرين على مرقده في منطقة الكاظمية، وسط إجراءات أمنية مشددة تنفذها القوات الأمنية وتتضمن قطع الشوارع والطرق والجسور القريبة من منطقة الفعاليات.

ورغم أن مجلس الوزراء العراقي، أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي، باستثناء المؤسسات الخدمية والأمنية، في محافظة بغداد، يوم الأحد المقبل، المصادف يوم الذكرى، لكن الدراسة في المدارس والجامعات توقفت تماماً منذ أمس، وكذلك، والعمل في الدوائر الحكومية، وذلك بسبب قطع الطرق أو المشاركة في الزيارة عبر السير على الأقدام من مختلف أحياء العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية نحو منطقة الكاظمية التي تتركز فيها مراسم العزاء والمواكب التي تقدم الخدمات للمواطنين.

وكانت قيادة عمليات بغداد، أعلنت في وقت سابق عن خطتها الأمنية بمناسبة زيارة الإمام موسى الكاظم.

وقد تضمنت «قطع بعض الجسور والشوارع المؤدية إلى مدينة الكاظمية ابتداء من، يوم الأربعاء الماضي».

كما أعلنت منع سير الدراجات في شوارع العاصمة بدءا من أمس وسيارات الحمل من الجمعة لتأمين الزيارة. وخلال أيام الزيارة تغلق المحلات والمتاجر في معظم شوارع العاصمة التي يمر بها الزائرون.

وتسعى الخطط الأمنية إلى توفير الحماية لمواكب الزائرين الشيعة السائرين مشيا على الاقدام نحو منطقة الكاظمية، من العمليات «الإرهابية» التي غالبا ما تستهدفهم في كل عام، ضمن محاولات إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي.

وكانت القوات الامنية، أحبطت امس الأول الأربعاء، محاولة «إرهابية» لاستهداف زوار الامام الكاظم بعجلة ملغومة غرب العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان، أمس الخميس، أن «سيطرة الصقور ضمن قاطع غرب بغداد اجهضت نوايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتمكنت من احباط محاولتهم استهداف زوار الكاظم بعجلة ملغمة تحوي كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار»، مشيرة إلى أن «فرق الجهد الهندسي قاموا بتفجير العجلة موقعيا دون اية أضرار تذكر».

واستعدت المنافذ الحدودية والمطارات في العراق لاستقبال الزوار الشيعة من العرب والأجانب القادمين إلى العراق لإحياء المناسبة.

وأعلن اللواء سامي السوداني، مدير عام المنافذ الحدودية، في بيان، «استعداد المنافذ الحدودية لاستقبال الزوار العرب والأجانب والإيرانيين إلى العراق القادمين عبر أربع منافذ حدودية بالاضافة إلى مطارين لاستقبالهم وهي (منافذ الشيب والشلامجة وسفوان الحدودي وزرباطية، إضافة إلى مطار البصرة الدولي، مطار النجف الاشرف الدولي).

كذلك، أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، عن تخفيض أسعار تذاكر السفر للبنانيين لإحياء زيارة الإمام الكاظم حيث أصبح سعر التذكرة 50 دولارا فقط.