﻿اللوبي الصهيوني في بريطانيا يحاول عرقلة ندوة لدعم الأسرى الفلسطينيين ومنع عرض فيلم عن مروان البرغوثي

لندن- «القدس العربي»: نجحت ضغوط اللوبي الصهيوني وجماعات الضغط الإسرائيلية الأخرى في بريطانيا التي كما يبدو توجه سياسة الحكومة البريطانية والمجتمع المدني لصالح إسرائيل كما أثبت البرنامج الوثائقي الذي بثته قناة «الجزيرة»، في دفع إدارة مسرح «ماي فير» في فندق «ماي فير» في وسط لندن للاعتذار عن عرض فيلم «مروان» قائد الأسرى الفلسطينيين الذين أعلنوا يوم الاثنين الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، في محاولة لتحسين ظروف الأسر.

وألغت إدارة المسرح من جانب واحد ودون وجه حق أو تبرير مقنع الاتفاق الذي بينها وبين القائمين على هذا النشاط وهما «اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا» و»حركة فتح- إقليم بريطانيا».

وكان القائمون على المناسبة قد تلقوا مكالمات هاتفية تحذرهم من المضي قدما في هذه المناسبة، في ذات الوقت انهالت طلبات حجز المقاعد، في محاولة لإفشال المناسبة في حال رفضت إدارة المسرح الانصياع لضغوطهم.

ونجحت الأطراف المسؤولة عن المناسبة على الاتفاق مع قاعة أخرى في فندق تارا في منطقة كنسنغتون وسط لندن لاستضافة النشاط الذي سيتضمن بالإضافة إلى عرض الفيلم ندوة يتحدث فيها المحامي المتابع والمدافع عن الأسرى جواد بولس. المناسبة التي خصصت لدعم المناضلين الأسرى في إضرابهم، تقام الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل.