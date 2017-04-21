اللوبي الصهيوني في بريطانيا يحاول عرقلة ندوة لدعم الأسرى الفلسطينيين ومنع عرض فيلم عن مروان البرغوثي
لندن- «القدس العربي»: نجحت ضغوط اللوبي الصهيوني وجماعات الضغط الإسرائيلية الأخرى في بريطانيا التي كما يبدو توجه سياسة الحكومة البريطانية والمجتمع المدني لصالح إسرائيل كما أثبت البرنامج الوثائقي الذي بثته قناة «الجزيرة»، في دفع إدارة مسرح «ماي فير» في فندق «ماي فير» في وسط لندن للاعتذار عن عرض فيلم «مروان» قائد الأسرى الفلسطينيين الذين أعلنوا يوم الاثنين الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، في محاولة لتحسين ظروف الأسر.
وألغت إدارة المسرح من جانب واحد ودون وجه حق أو تبرير مقنع الاتفاق الذي بينها وبين القائمين على هذا النشاط وهما «اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا» و»حركة فتح- إقليم بريطانيا».
وكان القائمون على المناسبة قد تلقوا مكالمات هاتفية تحذرهم من المضي قدما في هذه المناسبة، في ذات الوقت انهالت طلبات حجز المقاعد، في محاولة لإفشال المناسبة في حال رفضت إدارة المسرح الانصياع لضغوطهم.
ونجحت الأطراف المسؤولة عن المناسبة على الاتفاق مع قاعة أخرى في فندق تارا في منطقة كنسنغتون وسط لندن لاستضافة النشاط الذي سيتضمن بالإضافة إلى عرض الفيلم ندوة يتحدث فيها المحامي المتابع والمدافع عن الأسرى جواد بولس. المناسبة التي خصصت لدعم المناضلين الأسرى في إضرابهم، تقام الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل.
سيطرة اللوبي الصهيوني في بريطانيا يجعل من ساستها خدما لذاك اللوبي الصهيوني. بمعنى أن بريطانيا وغيرها من الدول التي تتحكم فيها اللوبيات الصهيونية هي لا تملك إرادتها فهي بالتالي مستعمرة صهيونية لم تتخلص من سطوة الصهاينة عليها. وبذلك يعتلال فلسطين يعتبر معلَنا أما إحتلال برطانيا من قبل الصهاينة غير معلن وعليه فإنه يحق لفلسطين التحرر جهارا أما بريطانيا وأخواتها فالتحرر غير معلن ولعله غير ممكن.
NO NEGOTIATIONS WITH COLONIZER..THE ZIONISM CANT SPHETERIZING THE PHILISTINE LAND FOR EVER حقائق موءلمه موءلمه للاسف .
نعم ابناء الوطن الانساني والعربي (والاسلامي )علينا ان تعلن الحقيقه السوداء في تاريخنا التحريري العقيم .
انشأ منظمه (تحرير ) فلسطينيه ..وكان العمل العسكري هو العمود الفقري لهذه المنظمه ..ومن المنطلق هذا أخذت الدول العربيه بدعم هذا الهدف السامي .ولكن للاسف غناء هذه المنظمه إدي الي انحرافها عن الهدف وأصبحنا نرتع منها ونؤمن رزقنا ورزق أولادنا حيث تحولت من منظمه تحرير الي شركه مقاولات تقوم بتوزيع الحصص الماليه علي تفسها أولا ومن ثم إذا هنلك زياده نشتري بعض الذمم .التي تعارضنا وتكشف عيوبنا .
وفي نهايه المطاف نزعنا السلاح الفعلي ..وأصبحنا نطالب من خلال تعيين الوزراء وكبير المفاوضين وأسماء براقه .. مستنده علي سلاح اللسان في تحرير الوطن وهذا لم يتم في تاريخ العالم كله اللا فقط مع الوهم الفلسطيني ..والمتطفل علي دماء الشهداء .والنتيحه كما تعرفون صفر علي الشمال وزياده الاستعمار في تنفيذ مخططاته كما يشاء .
النشاشيبي
هل يعقل ان يكون لنا تحرير بدون ان يكون لنا ميزانيه العمل العسكري ومتطلباته ؟.
عذرا نسيت هنلك ميزانيه لكبار العسكريين الذين يتناولون رواتب برتبه عقيد و رايس لواء و و ورتب ليس لها مثيل كل هذا ولن نسمع بطلقه رصاص علي العدو بالعكس أصبحنا حريصين علي امن الاستعمار ..ونذل كل من يحاول رفع كلمه حق برفض الاستعمار .
والاشر من ذلك كلنا نأخذ رواتب ..وعمل عسكري مفيش وبذلك تحرير لن يكون …فقط من خلال اللسان ..ورفع علامه النصر كما تعودنا من القاءد البطل الشهيد الفاشل المرحوم نصر علي التلفاز وخازوق علي ارض الواقع .هذا اسمه حماقه إذا لم تكن خيانه
الله يرحمه مات العمل العسكري .من قله ميزانيته المعدومة .تعيش الرواتب ..وخاصه رواتب المخابرات من اجل حمايه امن الاستعمار.
نعم نعيش في عالم النفاق والتطفل والاستغبان علي الشعب ان ياخذ مستقبله بيده واللا سنبقي نعيش تحت أقدام الاستعمار ..بمخدرات الرواتب وهذه هي الجريمه بحق الوطن وبحق شرف القضيه .
نحن بحاجه الي أعاده بناء الي كل موءسساتنا إذا تبقي لنا مؤسسات مخلصه أمينه علي العهد والوفاء لدم الشهداء .
كيف وصل بنا الزمن الخيانه تسمي مفاوضات .الحرص علي المصلحه الخاصه تعد وطنيه .وأخذ رواتب بدون عمل اصبح واجب .
النازح لن نعود إذا لم ن