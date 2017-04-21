﻿سفيرة أمريكا تعمل على تغيير مضمون الإحاطة الدورية في مجلس الأمن حول الأراضي الفلسطينية المحتلة

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: بدأت أمس في نيويورك الجلسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن الدولي للاستماع إلى الإحاطة الدورية التي يقدمها نيكولاي ملادينوف، الممثل الخاص للأمين العام في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وتعقد الجلسات الشهرية أو الدورية (مرة كل ثلاثة شهور) بناء على طلب من مجلس الأمن كي يبقى أعضاء المجلس على علم بتطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة من مسؤولي الأمم المتحدة في الميدان.

وقد استبقت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي، رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر ومستخدمة صلاحياتها لتدخل تعديلات جوهرية على هذه الممارسة الشهرية التي ما فتئت قائمة منذ عام 2002. وقد أضافت قطر أثناء عضويتها في مجلس الأمن 2006-2007 التقرير الدوري، مرة كل ثلاثة شهور، عن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

و فيما اعتبر خلطاً للأوراق قامت السفيرة بتوزيع بيان مسبق قبل الجلسة وصلت «القدس العربي» نسخة منه. يقول البيان «إن الشرق الأوسط يشهد صراعات عديدة أدت إلى موت مئات الألوف وتشريد الملايين. كما أن تدفق الآلاف من الإرهابيين عبر الحدود قد فاقم المشكلة». وأشارت إلى «أن بعض دول المنطقة ما زالت ترعى الإرهاب وتتبنى مجموعات إرهابية تنتشر في المنطقة. فمثلا حزب الله ما زال جماعة إرهابية لا تعكر استقرار وأمن لبنان فحسب بل ما زال يتدخل في النزاع السوري ويقدم المشورة لجماعات إرهابية ومتطرفة في المنطقة». وأضافت أن مجلس الأمن يبحث هذه النزاعات منفردة إلا أن هناك تداخلا بينها وتأثيرا لبعضها في البعض الآخر، فمن المهم أن تعطي هذه الإحاطات الدورية فرصة للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة النظر إلى النزاعات في الشرق الأوسط من خلال عدسة عريضة ترى كل الصراعات الخطيرة في المنطقة».

وللعلم فإن القضية الفلسطينية لا تبحث في مجلس الأمن إلا تحت هذا البند المعنون «الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية»، بينما مواضيع الإرهاب تبحث تحت عدد من البنود من بينها «تهديدات السلام والأمن المتعلقة بالأعمال الإرهابية». وقد لوحظ أن المذكرة قد خلت من ذكر الإشارة إلى العنوان الذي يعقد تحته هذا الاجتماع المفتوح. والمذكرة التي وزعتها السفيرة الأمريكية كخلفية ليستى ملزمة للأعضاء فمن المتوقع أن يتحدث كل مندوب بالأسلوب الذي تعود عليه. وقد أعلن السفير الإسرائيلي، داني دانون، في مذكرة صادرة عن مكتبه مساء الأربعاء أنه سيخاطب جلسة اليوم كما أن السفير الفلسطيني، رياض منصور سيخاطب الجلسة نفسها معددا الانتهاكات الإسرائيلية في الشهر الماضي ومشيرا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه أكثر من ألف أسير فلسطيني يوم الإثنين الماضي.

بالنسبة لنيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعميلة السلام في الشرق الأوسط، سيقدم تقريره في مجلس الأمن كالمعتاد بحيث يغطي كل الأنشطة من الطرفين التي من شأنها أن تعيق عملية السلام من الطرفين كالاستيطان والأوضاع الأمنية والحالة في غزة وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات.