﻿ماذا سيقدم أحفاد السياسيين المخضرمين للحياة السياسية في تونس؟

تونس – «القدس العربي»: يثير تهافت الأحزاب السياسية التونسية مؤخراً على استقطاب شخصيات جديدة تربطها قرابة عائلية مع عدد من الزعماء والسياسيين المخضرمين، جملة من التساؤلات حول الإضافة التي يمكن أن يقدمها هؤلاء السياسيون الشباب لأحزابهم وللمشهد السياسي المتخم في تونس.

ولوحظ مؤخراً حضور حفيدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (مريم بورقيبة) والزعيم صالح بن يوسف (بلحسن بن يوسف) في المؤتمر الوطني الثاني لحزب «آفاق تونس» في ظل الحديث عن إمكانية انضمامهما إلى الحزب، فيما أكد لؤي الشابّي نجل السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي (مؤسس الحزب الجمهوري) انضمامه إلى حزب «البديل التونسي» الذي أعلن عنه رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة مؤخرا.

ولا يبدو الأمر غريباً في بلد معروف بعائلاته السياسية العريقة، غير أن بعض المراقبين يقللون من أهمية هذه الخطوة التي يرون أنها تحمل طابعا «تسويقيا» ومحاولة لزيادة الرصيد الشعبي لبعض الأحزاب عبر استحضار شخصيات ترتبط بذاكرة التونسيين، رغم أن الناخب التونسي بات اليوم يهتم أكثر بوضعه المعيشي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، في وقت بدأ يخبو فيه بريق الشعارات والخطابات السياسية المرتبطة بالزمن الجميل والبعيدة كليا عن الواقع اليومي.

وتتباين مواقف السياسيين التونسيين حول هذه الظاهرة، حيث يرى سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» أنها تعكس «تدني مستوى الممارسة السياسية في تونس، في وقت تحول فيه عرّابو المنظومة القديمة والفاسدين إلى غنيمة تجري وراءها الأحزاب السياسية».

ويضيف لـ»القدس العربي»: «بالنسبة لنا، في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فنحن لم نعمل على استقطاب رموز النظام السابق ومافيات الفساد في البلاد، بل إنه في سلم أولوياتنا مكافحة هذه الأشباح التي تريد العودة من الماضي لتحكم مستقبل التونسيين وتجثم على قلوبهم من جديد».

ويقلل الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي من أهمية الواردين الجدد على العمل السياسي، حيث يقول لـ»القدس العربي»: «بالنسبة لمريم بورقيبة هي ترشحت في وقت سابق في ولاية «المنستير» ولم تحقق أي نجاح، كما أن نجل الزعيم النقابي فرحات حشاد ترشح للانتخابات الرئاسية ولم يحقق أي نسبة تُذكر، رغم أن والده لديه سمعة طيبة وهو محبوب لدى جميع التونسيين».

ويضيف «هؤلاء الأشخاص لم يُعرفوا بكفاءات استثنائية خارقة، وفي السياسة لا يكفي أن تكون نجل أو حفيد فلان، ولكن ربما بعد الممارسة السياسية قد يختبرهم التونسيون ويصوتون لصالهم كبقية زملائهم في الأحزاب السياسية، وأعتقد أننا اليوم نحتاج لحلول وليس لصور أو ذكريات، فحتى لو جاء بورقيبة أو بن يوسف بنفسه، فإن التونسيين سيطالبونهما بحلول لمشاكلهم ولن يكتفون بحضورهما بينهم فقط».

فيما يشير الصحبي عتيق النائب والقيادي في حركة «النهضة» إلى وجود عائلات سياسية كبيرة في تونس، فـ»هناك الإسلاميون بصيغة حداثية معتدلة توافقية تمثّلهم حركة النهضة، وهناك اليسار والعائلة الدستورية القديمة وريثة الحكم السابق وهذه فيها تلوينات عديدة فيها اليسار والدستوريون وبعض المعتدلين، وهذه القاعدة السياسية الكبيرة (بقايا النظام السابق) توزعت على كثير من الأحزاب، فهم موجودون في النداء وآفاق والمشروع والحزب الحر الدستوري وغيرهم».

وربما تشكل الظاهرة الأخيرة حلقة من مسلسل الاستقطاب الكبير لدى عدد كبير من الأحزاب التونسيية مع تصاعد السباق المحموم نحو الانتخابات البلدية التي يفترض أن يتم إجراؤها مع نهاية العام الحالي، وتُعتبر محطة مفصلية في مستقبل عدد من الأحزاب على اعتبار أنها ستحدد، بنسبة كبيرة، هوية الفاعلين السياسيين في المحطات الانتخابية المقبلة (البرلمانية والرئاسية).