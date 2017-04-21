﻿حزب الله يتحدث عن تحصينات إسرائيلية دفاعية بعد تهديد نصرالله بالسيطرة على الجليل

بيروت ـ «القدس العربي»: نظّمت العلاقات الإعلامية في حزب الله جولة للإعلاميين على طول الحدود بين جنوب لبنان وفلسطين المحتلة للإطلاع على أعمال الحفر والتدشيم التي تجريها القوات الاسرائيلية على الحدود لجهة فلسطين المحتلة.

وأفاد إعلام حزب الله «أن إجراءات الجيش العدو الصهيوني تأتي في اطار الخوف الاسرائيلي من الوعد الذي قطعه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء في العام 2011 رداً على تهديدات العدو باجتياح لبنان، حيث توجّه الى مجاهدي المقاومة الإسلامية بالقول: كونوا مستعدين ليومٍ إذا فُرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل».

وبدا في الجولة أحد الكوادر العسكريين لحزب الله يشرح للإعلاميين ما تقوم به القوات الاسرائيلية من تحصينات ورفع سواتر.

وقال: «إن جيش الاحتلال قسّم الحدود إلى منطقتين شرقية وغربية، وتغطي المنطقة الغربية المناطق الواقعة بين أراضي قرية صلحا المحتلة (من القرى السبع ويطلق عليها العدو إسم مستعمرة أفيفيم) والناقورة بطول 50 كلم، وقد أسندت مسؤولية «الدفاع» عنها للوحدة 300 التي يشرف على أعمال التجريف وبناء العوائق فيها ضابط مهندس برتبة رائد ويدعى الياهو غاباي.

وتمّ في الجولة التقاط صور لموقع الرادار العسكري للتجسس وهو أكبر موقع للقوات الاسرائيلية من الناقورة الى شبعا، وتشمل الأشغال في هذه المنطقة تغيير التضاريس، بناء المنحدرات، حفر الخنادق واقتلاع الأشجار.

وسئل القيادي العسكري من حزب الله عن مدى فاعلية الاجراءات الدفاعية الاسرائيلية فقال: « يبقى هذا الامر من اختصاص المقاومة ولدينا اسلوبنا الخاص».

واذا كانت هذه الاجراءات تعني أننا ذاهبون الى الحرب أجاب «ليس من شأننا، ونحن لا نتحدث عن خطط المقاومة بل عما يفترضه العدو».

وأضاف «نحن جهة عسكرية ونلتزم بأمر القيادة وهناك جملة شهيرة قالها الامين العام نلتزم بها ونعتقد بها وهي: نحن لا نخاف الحرب ولا نخشاها ولا نتردد في مواجهتها بل نشتاق لها وسنواجهها اذا فرضت علينا وسننتصر بها».

وسئل إن كانت الاجراءات الاسرائيلية تشكّل للحزب أي عائق؟ أجاب: «هذا أمر عسكري خاص فليفكر العدو كما يفكّر وليحلّل كما يحلّل، فالجيش الاسرائيلي يقوم بإجراءات مستحدثة، وهو يحاول أن يصل الى هذه الدرجة».

واذا كانت المقاومة تحوّلت الى اسلوب هجومي وليس دفاعي قال: «للمقاومة اسلوبها إنما العدو الاسرائيلي تحوّل من عقيدة الهجوم البحتة الى الاجراءات الدفاعية والعقيدة الدفاعية».

وأضاف: «العدو يفترض أن المقاومة ستدخل من بعض الممرات الى مستعمراته ولذلك عمل على بناء تحصينات وسواتر تحاكي منع تقدم افراد في اتجاهه».وتعليقاً على الجولة التي نظمها «حزب الله» لمجموعة من الإعلاميين، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «إن الجولة ليست مجرد غلطة بل خطأ استراتيجي، إذ أعطى الحزب انطباعاً وكأن لا جيش لبنانياً رسمياً مسؤول عن الحدود ولا دولة ولا من يحزنون، والأسوأ من كل ذلك أعطى انطباعاً وكأن القرار الأممي 1701 أصبح في خبر كان.»

وأضاف في بيان «في الوقت الذي تغلي المنطقة بالأحداث، وفي الوقت الذي تبرز إسرائيل أكثر فأكثر عن نوايا عدوانية تجاه لبنان، إننا وفي هذا الوقت بالذات بأمسّ الحاجة للتذكير بالقرار 1701 والتأكيد أولاً ان لبنان ملتزم به تماماً، والتأكيد ثانياً ان في لبنان دولة وان الجيش اللبناني وحده المسؤول عن الحدود، وذلك تحسباً لأي عمليات عدوانية تفكر فيها إسرائيل حيال لبنان.»

وشدد جعجع على «ان الحكومة اللبنانية، ونحن ممثلون فيها، مدعوة لاستدراك الأمر والطلب من «حزب الله» الكف عن تصرفات من هذا النوع، وبالمقابل عليها تحمُّل مسؤولياتها كاملة خصوصاً لجهة حسن تنفيذ القرار 1701 والإمساك بالقرار الاستراتيجي كما يجب.»